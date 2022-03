Furnas amplia prazo de inscrições para Curso Cuidador - Reprodução internet

Publicado 09/03/2022 13:12 | Atualizado 09/03/2022 13:33

Rio de Janeiro - As inscrições para o Curso Cuidador, voltado para refugiados que vivem no Rio de Janeiro, foram prorrogadas até esta quinta-feira, 10. A iniciativa é gratuita e oferece aos participantes as qualificações técnicas necessárias para atuar no campo do atendimento humanizado e especializado do cuidado, incluindo idosos, crianças e pessoas com deficiência que apresentam limitações na vida cotidiana.

O curso é promovido pela empresa Eletrobras Furnas e conta com o apoio do Centro Brasileiro de Cooperação Intercâmbio de Serviços Sociais (CBCISS), do Programa de Atendimento a Refugiados e Solicitantes de Refúgio (PARES), da Cáritas e do Centro de Apoio ao Refugiado.

“Já conseguimos resultados expressivos com o curso nas últimas duas décadas, contribuindo para a qualificação profissional das pessoas e promovendo o bem-estar de quem precisa. Vale reforçar que, apesar desta turma ser exclusiva para refugiados, também temos em andamento outras turmas para brasileiros", ressalta Marcos Machado, gerente de Responsabilidade Social, Marca e Reputação de FURNAS.

Para se inscrever, é necessário ser maior de 18 anos, ter cursado o ensino fundamental, possuir documento ou protocolo de refugiado e disponibilidade para as aulas presenciais. Além disso, é preciso falar e compreender a língua portuguesa e estar vacinado contra a Covid-19. Entre os critérios de seleção estão o maior tempo de vida no Brasil, maior idade e melhor compreensão do idioma.

Os selecionados serão anunciados no dia 14 às 18h no mesmo site de inscrição

O Curso Cuidador é uma iniciativa da área social da Furnas, que existe há mais de 20 anos. Nesse período, mais de 3 mil pessoas já foram capacitadas.