Projeto abre inscrições para cursos de audiovisual para jovens negras - Divulgação

Publicado 09/03/2022 18:17

Uma pesquisa lançada pela ANCINE, em 2018, revelou que, em 2016, nenhum conteúdo lançado comercialmente neste mesmo ano teve participação de mulheres negras nas equipes de direção, produção executiva e roteiro, e apenas 13,3% dos filmes analisados havia negros no elenco principal. Desde então, com o intuito de promover a essa inserção feminina na cadeia produtiva do audiovisual e de apoiar a ODS 5-Igualdade de Gênero da agenda 2030 da ONU, a instituição Cinema Nosso

O Projeto Empoderamento e Tecnologia está com inscrições abertas para jovens negras e pardas, tanto mulheres quanto não-binárias, com idades entre 18 a 29 anos. A iniciativa busca inserir o grupo no mercado do audiovisual, onde a presença desse público ainda é baixa. Mulheres de todo o Brasil poderão se candidatar.

As vagas são limitadas para garantir atenção às alunas e qualidade no ensino. Por isso, as interessadas devem realizar sua inscrição até o dia 21 no site do Cinema Nosso , instituto responsável pelo projeto.

A iniciativa vai oferecer várias formações. Entre elas estão a de Cinema Documental e a de Cinema de Ficção, que vão acontecer no formato híbrido para moradoras do Rio de Janeiro. Já os cursos de Produção de Jogos Digitais e Laboratório de Desenvolvimento de Roteiro para Séries acontecerão no formato online para alunas de todo o Brasil.

“Para 2022, a temática será ‘Memória, oralidade e ancestralidade’. O objetivo é fazer com que as estudantes conheçam diversas personalidades importantes para a luta da população negra e, a partir da escuta e pesquisa, criem jogos, filmes e roteiros que vão potencializar essas memórias e registrá-las de maneira mais sistematizada para chegar a mais gente. E essas personalidades não são só pessoas famosas. Nossas avós, mães, bisavós, por exemplo, são pessoas com muitas histórias orais para contar e que fazem parte das lutas que a comunidade negra enfrenta diariamente”, explica Gabriela Gonçalves, coordenadora de juventudes do Cinema Nosso.

O projeto Empoderamento e Tecnologia pretende proporcionar uma visão ampla das diferentes vertentes e possibilidades narrativas e estéticas do cinema, games e séries, através da elaboração dos projetos audiovisuais e tecnológicos desenvolvidos ao final. “Me sinto bem porque é um espaço de troca, que ativa nosso ‘eu-criativo’. É um lugar aberto para criarmos juntas, onde minhas ideias são aceitas, mesmo que nem todas sejam utilizadas. Estamos sempre estimulando ideias e a criatividade umas nas outras. É muito interessante estarmos em uma sala de aula em que todas estão empenhadas em algo maior”, analisa Suelen Gom, aluna da primeira turma de Roteiros para Séries.

A iniciativa conta com o patrocínio do Ministério da Cidadania, via Lei de Incentivo à Cultura, Governo Federal e modalmais; Amil, TechnipFMC, ONS e Biz Capital via Lei de Incentivo Municipal ISS do Rio de Janeiro; Programa de Fomento à Cultura Carioca, da Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro; patrocínio do Bichara Advogados, apoio Telecine e parceria Alafiá Mundo.

No último ano, o projeto formou 33 alunas, que realizaram cinco curtas-metragens, dois roteiros para série e um jogo de cartas, todos com a temática inspirada na obra da escritora e poetisa brasileira Carolina Maria de Jesus, mais conhecida por seu livro Quarto de Despejo - Diário de uma Favelada. A mostra final de apresentação dos projetos está disponível no Canal do Youtube do Cinema Nosso.