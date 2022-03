Curso de cuidador de idosos está com 240 vagas abertas - Freepik

Publicado 09/03/2022 17:41

Adultos com ensino fundamental completo que moram no município do Rio de Janeiro vão poder se inscrever no curso Cuidador de Idosos a partir desta quinta-feira, 10. Ao todo, serão ofertadas 240 vagas, sendo 120 para cada turma.

A iniciativa é de responsabilidade da Secretaria Municipal do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida em parceria com a Universidade Aberta da Terceira Idade (UnATI), da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). O curso terá carga horária total de 160 horas e acontecerá de forma semi presencial, parte teórica através da plataforma Zoom e a parte prática em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI).

As inscrições acontecem pelo link disponibilizado nas redes sociais da secretaria e no site da prefeitura até sexta-feira, 25.

“Nosso objetivo é qualificar e humanizar profissionais, familiares e pessoas que muitas vezes precisam de orientações técnicas no trato com o cuidado dos idosos. Muitos são fragilizados ou portadores de doenças degenerativas decorrentes do envelhecimento”, afirmou o secretário Junior da Lucinha.

Uma aula inaugural está prevista para a primeira semana de abril na Capela Ecumênica da UERJ. O curso teórico terá quatro módulos: aspectos sociais do envelhecimento, cuidados relativos ao envelhecimento normal e patológico, práticas para o cuidador/atividades ocupacionais para o idoso dependente, o cuidador e os cuidados do dia-a-dia.