Programa Social da MangueiraDivulgação

Publicado 13/03/2022 12:24 | Atualizado 13/03/2022 12:48

Rio - Diante do avanço tecnológico e atento às necessidades dos jovens, o Programa Social da Mangueira e o Instituto Israel de Tecnologia e Inovação criaram o Projeto NFT Games Mangueira para o desejo e a entrada de jovens entre 14 e 24 anos nesse mundo. Os interessados podem se inscrever no processo seletivo até o dia 18 deste mês.

O projeto promoverá uma imersão dos jovens sem perder de vista o compromisso de ajudar a formar cidadãos com responsabilidade social. O curso terá início em abril, com aulas livres voltadas para a área tecnológica e aulas especiais de empreendedorismo, empregabilidade, dentre outras.

Os jovens selecionados receberão bolsa-auxílio para participar dos cursos e das atividades com os games mais badalados do momento. Poderão se inscrever jovens com ou sem experiência em games, através do link de inscrição: https://forms.gle/BbYSwxaZU8AAkDZL7). Nesta primeira etapa, o projeto selecionará 60 jovens.

O Instituto Israel de Tecnologia e Inovação, através do seu Embaixador, o empresário Rodrigo Reis, presidente da RR Holding, cuidará da montagem do parque tecnológico, dos recursos, e de toda a infraestrutura necessária ao pleno desenvolvimento do Projeto, na Vila Olímpica da Mangueira.