Supermercados foram os maiores responsáveis pela geração de empregos em 2020 e 2021 no BrasilDivulgação/Supermercados Mundial

Publicado 15/03/2022 17:29

Rio de Janeiro - Os supermercados foram os maiores responsáveis pela geração de empregos no Brasil desde a pandemia, com 156.120 novos postos de trabalho no biênio 2020-2021. O Rio de Janeiro foi o estado que teve a maior participação do setor na oferta de novas vagas, com 41% do total, o que corresponde a dois de cada cinco empregos abertos em território fluminense nos últimos dois anos. Os dados são do estudo “Mapa dos Empregos no Setor de Supermercados”, realizado pela Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (ASSERJ) em parceria com a consultoria Future Tank.

“O setor de supermercados teve um papel social e econômico fundamental na pandemia, não só pela sua função de abastecimento da população, mas também por ter sido um dos pilares em termos de geração de emprego e de renda no Brasil, principalmente no estado do Rio”, destaca o presidente da ASSERJ, Fábio Queiróz.

O estudo foi realizado com base em dados oficiais, obtidos no Novo Caged, que é a geração das estatísticas do emprego formal por meio de informações captadas dos sistemas eSocial, Sistema do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e Empregador Web.

No Brasil, a geração de postos de trabalho pelos supermercados totalizou 57.214 novas vagas, em 2020, e 98.906, em 2021. O setor foi responsável por 6,1% do total de novas vagas de trabalho no período de 2020 a 2021.

Nos dois anos de pandemia, o setor foi o maior gerador de empregos em oito estados brasileiros, ranking liderado pelo estado do Rio de Janeiro, onde os 11.120 postos de trabalho gerados pelos supermercados representaram 41% do total. Em 2020, foram geradas 2.483 novas vagas e 8.637 em 2021.

Os supermercados ficaram entre os 10 setores mais geradores de postos de trabalho em 57 dos 92 municípios fluminenses, nos últimos dois anos. Lideraram as contratações nas regiões Metropolitana e Serrana e em sete municípios, como São Gonçalo, Nova Iguaçu e São João de Meriti.

Mais empregos

“O setor de supermercados continuará contribuindo para o desenvolvimento econômico e social. A prova disso é a realização, pela ASSERJ e Base Promoções, da Super Rio Expofood, de 21 a 23 deste mês, no Riocentro, que está gerando cerca de 8 mil empregos diretos e indiretos”, acrescenta Fábio Queiroz.

A feira é considerada o melhor trade show da América Latina e o principal evento entre empresas do estado. Este ano, a Super Rio Expofood chega à 32ª edição e vai marcar a retomada das feiras de negócios no Brasil, com a presença de mais de 500 expositores.