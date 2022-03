Aulas irão capacitar e orientar adolescentes e jovens da cidade do Rio para promover sua inclusão ao mercado de trabalho - Reprodução/ Internet

Aulas irão capacitar e orientar adolescentes e jovens da cidade do Rio para promover sua inclusão ao mercado de trabalhoReprodução/ Internet

Publicado 16/03/2022 13:35

Rio - Estão abertas as inscrições, até a próxima sexta-feira, 18, para 20 vagas no primeiro módulo do ciclo formativo Prepara Jovem. As aulas irão capacitar e orientar adolescentes e jovens da cidade do Rio de Janeiro para promover sua inclusão ao mercado de trabalho, com apoio ao seu desenvolvimento social e profissional. Essa ação é uma ampliação da parceria entre a Secretaria Especial da Juventude Carioca (JUVRio) e a Fundação Movimento Universitário de Desenvolvimento Econômico e Social (Mudes), na Casa da Juventude da Pavuna, Zona Norte do Rio.

As inscrições desse ciclo formativo serão direcionadas para o primeiro dos três módulos do Prepara Jovem, o de Desenvolvimento Pessoal. O módulo de Gestão Pessoal contará com aulas nos dias 22, 23, 29 e 30 de março, para os alunos das turmas das 9h às 12h ou das 13h às 16h. Os jovens selecionados terão a oportunidade de desenvolver autoconhecimento e elaborar seus planejamentos pessoais e profissionais.

Para se inscrever, basta ter entre 14 e 21 anos de idade e completar o formulário no link: https://abre.ai/inscricao-prepara-jovem. Os selecionados serão comunicados por e-mail e terão seus nomes divulgados pelas redes sociais da JUVRio (@juvrio). Ao final de cada módulo será proporcionado um certificado de capacitação àqueles que tiverem, pelo menos, 75% de presença nos encontros.

Após o primeiro módulo, serão abertas inscrições para mais duas oportunidades do Prepara Jovem: Informática Básica (Pacote Office) e Marketing Digital. As datas de inscrições serão divulgadas pelos canais oficiais da JUVRio e Fundação Mudes.