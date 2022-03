Rio de Janeiro tem mais de 3,5 mil vagas de emprego esta semana - Reprodução de internet

Rio de Janeiro tem mais de 3,5 mil vagas de emprego esta semanaReprodução de internet

Publicado 15/03/2022 20:01

Rio de Janeiro - Moradores do Rio de Janeiro à procura de trabalho podem buscar a reinserção no mercado de trabalho em uma das vagas disponibilizadas pelo governo do Estado do Rio, prefeitura, recrutadora e pela ação social de oportunidades. Ao todo, são 3.554 vagas para profissionais de todos os níveis de escolaridade e pessoas com deficiência (PcD).



A Secretaria Estadual de Trabalho e Renda (Setrab) anunciou 2.235 oportunidades para as Regiões Metropolitana, Centro-Sul, Baixadas Litorâneas, Médio Paraíba e Serrana. Na Região Metropolitana, são 2.044 oportunidades de trabalho, sendo 1.618 destinadas exclusivamente para pessoas com deficiência. Entre as oportunidades para PcD, constam enfermeiro, nutricionista, psicólogo hospitalar e técnico de enfermagem, e os salários podem chegar a R$ 7,2 mil.



Já na Região Centro-Sul, são 40 vagas para pessoas com deficiência, na função de auxiliar de linha de produção. Para quem mora em Rio das Ostras, na Região das Baixadas Litorâneas, são oferecidas dez oportunidades de trabalho, exclusivas para pessoas com deficiência, para a função de assistente administrativo.



Na Região do Médio Paraíba, os fluminenses podem concorrer a uma das 28 oportunidades para diferentes funções, como analista de recursos humanos, jardineiro e motorista de caminhão, entre outros.



Quem mora em Teresópolis, na Região Serrana, pode concorrer a uma das 203 vagas disponibilizadas para esta semana. Entre elas, dez para auxiliar administrativo, na categoria jovem aprendiz, 15 para garçom e oito para desenvolvedor web de Nível Técnico. Além disso, também há de costureira para máquinas industriais, motorista de caminhão, copeiro de restaurante, entre outras.



Todas as oportunidades são disponibilizadas no Sistema Nacional de Emprego (Sine). A ferramenta realiza uma análise comparativa do perfil profissional de cada candidato cadastrado com o da vaga disponibilizada pela empresa contratante. Por isso, os interessados devem manter seu cadastro atualizado no sistema.



Na capital fluminense, a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) contabiliza 834 vagas para diferentes escolaridades. Desse total, 386 são destinadas aos trabalhadores com deficiência (PCD’s), e os salários variam de R$ 1,3 mil a R$ 4.048,00.



O setor de construção civil é o que reúne mais oportunidades, como 40 vagas para servente, 25 para pedreiro, 20 para pintor e 15 para auxiliar mecânico, todas para pessoas com ensino fundamental incompleto. Há também dez oportunidades para encarregado de obras, cinco para técnico mecânico e dez para mecânico montador.

As funções da construção civil exigem que o candidato tenha experiência anterior comprovada na carteira de trabalho e more próximo ao bairro de Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. Além disso, algumas vagas necessitam de profissionais com Ensino Médio completo e curso técnico em mecânica.

Além das vagas na construção civil, a secretaria divulgou outras duas funções para pessoas com Fundamental incompleto, carpinteiro e frentista. Já para aquelas que terminaram o Fundamental, os cargos disponíveis são atendente de lanchonete, ajudante de cozinha, operador de loja, operador de caixa, açougueiro, peixeiro, padeiro e cozinheiro.

Para o Ensino Médio completo, as vagas são para vendedor de serviços, atendente de farmácia, técnico mecânico e mecânico montador, ambas com precisam de formação técnica.

Quem tem Ensino Superior completo pode se candidatar às vagas de subgerente farmacêutico, gerente comercial, supervisor de equipe, supervisor de operações, coordenador de infraestrutura de tecnologia da informação e gerente de marketing de produtos. Além dessas, há oportunidades para analista de dados, economista, analista de desenvolvimento de software e supervisor de vendas comercial.

A pasta municipal também divulgou oportunidades para as pessoas com deficiência ou reabilitadas pelo Instituto Nacional do Seguro Nacional (INSS), com Fundamental incompleto.

Entre elas estão as vagas para ASG, repositor, empacotador e auxiliar de serviços gerais, auxiliar de cozinha e operador de caixa. Além dessas, os interessados podem se candidatar a auxiliar de serviços gerais (horista 4h), separador de material reciclável e auxiliar de linha de produção.

Já para o Fundamental completo, auxiliar operacional (limpeza e manutenção) e auxiliar de serviços gerais. Quem concluiu o Ensino Médio pode se candidatar aos cargos de atendente barista, técnico de enfermagem (coren ativo), inspetor de alunos e operador de supermercado. Os que tiverem Ensino Superior incompleto ou completo podem se candidatar ao cargo de assistente de auditoria interna.

Os candidatos devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] ou comparecer a um dos Centros Municipais de Emprego, na Rua Camaragibe, 25, na Tijuca, ou na Avenida Geremário Dantas, 1.400, sala 102, em Jacarepaguá. Também é possível comparecer à Estrada do Dendê, 2.080, na Ilha do Governador.

A Comunidade Católica Gerando Vidas também está com oportunidades de emprego. Há 415 vagas de trabalho, sendo 135 temporárias. Entre elas há postos para auxiliar de serviços gerais, vendedor de loja de material de construção, porteiro, vigilante, auxiliar de cozinha, estoquista, ajudante de caminhão, gerente de loja e auxiliar administrativo. As inscrições podem ser feitas pelo site www.emportalemprego.com.br.

Outra divulgação de ofertas de trabalho é da recrutadora de RH Luandre, que disponibiliza 70 vagas para o Rio de Janeiro. Os salários variam de R$ 1 mil, para cargos como auxiliar de operações, a R$ 6,5 mil, para funções como advogado sênior.

As vagas são para auxiliar de operações, auxiliar de atendimento, operador de caixa, promotor de vendas para trabalhar em modelo híbrido, auxiliar de manutenção, volante-auxiliar de operações III, operador de empilhadeira e vendedor master.