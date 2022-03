Fundação Estudar promove workshop para jovens negros e LGBTQIA+ neste sábado com dicas para seleção de programa de bolsas - Divulgação

Publicado 15/03/2022 18:45 | Atualizado 15/03/2022 19:29

A Fundação Estudar, em parceria com a organização não governamental (ONG) ID_BR, oferece neste sábado, 19, um workshop voltado para jovens negros e LGBTQIA+, das 9h às 11h. O objetivo é preparar o público-alvo da atividade para o processo seletivo da edição de 2022 do programa de bolsas de estudo Líderes Estudar.

Os participantes do evento receberão dicas sobre o vídeo de apresentação e construção da trajetória pessoal do candidato. Além do workshop, a instituição realiza ainda mentorias com estes grupos para oferecer suporte ao longo do processo.

O programa Líderes Estudar seleciona jovens brasileiros com alto potencial e fornece bolsas de estudo para que cursem as melhores universidades do mundo. Além disso, a iniciativa estimula o desenvolvimento pessoal e profissional para que essas pessoas gerem grandes transformações no país.

As inscrições para o programa encerram na terça-feira, 22. Para participar, os interessados devem se inscrever no programa e depois no workshop até esta sexta-feira, 18. As vagas são limitadas e não garantem o direito à bolsa.

Para concorrer a uma bolsa de estudos, que pode chegar a 95% do valor do curso, os jovens devem ser brasileiros, ter entre 16 e 34 anos e estarem em processo de aceitação, matriculado ou cursando o ensino superior. Podem participar do programa estudantes de graduação do Brasil, de intercâmbio acadêmico de graduação ou duplo diploma no exterior, de graduação completa no exterior ou de pós no exterior.

A Fundação Estudar contribui para a formação das futuras lideranças transformadoras do Brasil por meio do estímulo à experiência acadêmica de excelência e do apoio ao desenvolvimento pessoal e profissional dos jovens.