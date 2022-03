Governador Cláudio Castro - Philippe Lima

Rio - Após a inauguração de uma unidade da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) em Manguinhos, em Benfica, na Zona Norte do Rio, com capacidade para atender 1.050 alunos, as inscrições vão começar na segunda-feira, a partir das 10h, para cursos profissionalizantes. A previsão é que as aulas comecem em 22 de abril.

O governador Cláudio Castro inaugurou, nesta quinta-feira, 17, a unidade como parte das ações do programa Cidade Integrada, a escola profissionalizante vai oferecer cursos de Empreendedorismo; Inglês; Assistente Administrativo; Maquiador; Cabeleireiro; Barbeiro; Manicure e Pedicure; Eletricista Predial; e Bombeiro Hidráulico.



"Hoje é dia da realização de mais um sonho. Aqui, são 1.050 pessoas que vão ter a oportunidade de ter a vida transformada, de ter um curso, uma qualificação profissional, conseguir um emprego e melhorar a renda da família. Só com capacitação, educação e oportunidade, vamos melhorar a vida dos moradores das comunidades", disse o governador.



O espaço de 560 metros quadrados conta com duas salas de aula e três laboratórios, sendo dois para a capacitação na área da Beleza e um voltado para os cursos de Elétrica e Hidráulica. Há ainda duas salas destinadas à direção, secretaria, coordenação pedagógica e sala de professores.



"O programa Cidade Integrada transforma vidas. A gente luta para chegar nas pessoas que não têm oportunidades. Agora em Manguinhos teremos cursos integralmente gratuitos para que as pessoas se capacitem e possam se inserir no mercado de trabalho", ressaltou o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Dr. Serginho.



A unidade da Faetec Manguinhos foi a segunda entregue este ano. No ano passado, foram inauguradas seis escolas e outras 20 receberam obras de reforma. As inscrições podem ser feitas na própria unidade, que fica na Avenida Dom Hélder Câmara, 1.184, em Benfica.