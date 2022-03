Museu oferece 420 vagas, sendo 39 para início imediato - Divulgação

Publicado 17/03/2022 21:06

O Museu Ciência e Vida está oferecendo 420 vagas para bolsistas, que vão atuar nos projetos e ações pedagógicas e de pesquisa do espaço, que é administrado pela Fundação Cecierj, vinculada da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação. No total sendo 39 vagas são para início imediato e 381 para cadastro reserva. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pelo site até às 17h, do dia 15 de abril de 2022, com o preenchimento do formulário eletrônico.

Para concorrer às bolsas de Incentivo a Docência 1 (ID1) e Incentivo a Docência 2 (ID2) é necessário ter graduação concluída em qualquer área do conhecimento. Os selecionados vão atuar na mediação nos salões expositivos do museu (mediador de exposição); mediação das sessões de planetário (mediador planetarista); mediação das atividades de robótica e do espaço maker (mediador para atividades de robótica); mediação aliada à pesquisa de público (mediador de pesquisa); e mediação voltada ao público surdo (mediador surdo, inserido nas categorias anteriores, com exceção da pesquisa de público).

“Ser bolsista de um museu é uma chance única para os profissionais que amam ciência e cultura. O ano começou com muitas oportunidades e essa é uma que aumenta a experiência profissional de quem quer se destacar no mercado de trabalho”, afirma o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Dr. Serginho.

O processo seletivo terá quatro etapas, que serão realizadas na modalidade on-line: inscrição e envio de documentos; avaliação curricular; avaliação objetiva; e entrevista. As etapas de avaliação curricular e entrevista terão peso dois, enquanto a avaliação objetiva terá peso um. A nota final de classificação será a média ponderada dos pontos obtidos nas etapas de prova objetiva, avaliação curricular e entrevista.

Segundo o Museu, a validade do processo de seleção é de 24 meses, a partir da divulgação dos resultados, podendo ser prorrogado, uma única vez e por igual período, a critério da Fundação Cecierj. O resultado do processo seletivo será divulgado no site da Fundação Cecierj (www.cecierj.edu.br ), seguindo o cronograma apresentado no ANEXO I, e a validade da presente seleção pública contará a partir da data da publicação do extrato do resultado final no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro (DOERJ).

“Há mais de dez anos, o Museu Ciência e Vida contribui para a popularização da ciência e por aproximar a população, não apenas da Baixada Fluminense, de um espaço importante de produção do conhecimento, com suas exposições, planetário e diversas atividades que são realizadas. A nova equipe de mediadores vai contribuir muito para a realização desse trabalho que o Museu Ciência e Vida vem desenvolvendo com excelência”, destacou o presidente da Fundação Cecierj, Rogerio Pires.

A bolsa terá duração de doze meses, podendo ser renovada por até quatro vezes, dependendo da necessidade da Fundação Cecierj e da avaliação de desempenho do bolsista, conforme as regras estabelecidas no edital.