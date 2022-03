Nina Silva, eleita a Mulher mais Disruptiva do Mundo em 2021, será responsável pelo curso Implementando o digital em seu negócio - Divulgação

Publicado 17/03/2022 12:54

São Paulo - O projeto Mestres da Real inicia neste domingo, 20, o curso Implementando o digital em seu negócio, que ensinará como aplicar soluções digitais e acessíveis aos pequenos empreendimentos. À frente das aulas estará Nina Silva, conselheira administrativa e CEO do D’Black Bank e do Movimento Black Money. A iniciativa é resultado de uma parceria entre a empresa de educação Descomplica e da hub de influenciadores e conteúdos digitais Play9.



Alguns dos principais pontos trabalhados no curso são o investimento e capacitação em profissionais, implantação de modelos e ferramentas digitais acessíveis, possibilidades de financiamento, escalação de operações e maneiras de driblar as barreiras do sistema com a tecnologia. Os interessados precisam se inscrever no site do Mestres da Real até domingo, 20, para assistir as aulas que começam na segunda-feira, 21.

A nova plataforma de ensino, que teve início em janeiro com o curso do jornalista Tino Marcos, tem a intenção de reunir e conectar pessoas que desejam colocar suas ideias ou projetos em prática em um formato de educação que mostre a realidade do que antes parecia fora de alcance. Ao todo, dez personalidades vão participar do Mestres da Real ao longo de 2022 e estarão à frente de temas que contribuem para a formação desses alunos.

“Queremos ampliar nosso leque da educação, demonstrando que por um investimento baixo é possível estudar e se divertir em um universo paralelo ao do dia a dia. Acreditamos que o estudo e a aprendizagem precisam ser iguais ou equivalentes a uma série, por exemplo” explica Marco Fisbhen, CEO da Descomplica.

No curso de Nina Silva, 16 métodos e 12 ferramentas digitais irão escalar empreendimentos digitais que vão desde a análise de viabilidade do negócio, passando pelo estudo de mercado, mapeamento de influencers e até a implementação de ações sustentáveis, sociais e de governança (ESG). São aproximadamente 20 horas de carga total, com aulas gravadas e ao vivo, vlogs e ainda um tutor para ajudar os alunos a aplicarem as soluções digitais em seus próprios negócios ou projetos.

A executiva atua há 21 anos na gestão de grandes times e em projetos internacionais pautados em inovação e transformação digital. Atualmente no Movimento Black Money, ela lidera uma rede ativa de 2000 empreendimentos que vendem em um mesmo endereço digital, conectando consumidores a empreendedores no marketplace, espaço de vendas online que agrupa diversos lojistas. Nina ainda se divide entre palestras, treinamentos, mentorias e colunas especiais em grandes veículos como CNN Brasil, Exame e MIT Sloan Review.

“Quero transmitir algumas das minhas oportunidades e contribuir com informações que possam ser de grande valia para aqueles que almejam novos caminhos: seja abrir o próprio negócio ou conquistar altos cargos de liderança, uma vez que temos a consciência de que o nosso país é desigual em oportunidades e até em formação”, ressalta Nina.