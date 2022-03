PetroRio anuncia abertura de vagas para contratação imediata - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 17/03/2022 20:55

A PetroRio está oferecendo oportunidades de emprego em diferentes áreas de atuação. Entre as especialidades estão Analista Fiscal Júnior, Advogado com experiência em contencioso civil, Especialista em Comércio Exterior e Especialista de Compliance, todas para início imediato na sua sede, em Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro. Todos os cargos exigem ensino superior completo e experiência na área.

“A PetroRio é o lugar ideal para quem é comprometido em entregar um trabalho de excelência, que goste de autonomia, protagonismo e queira fazer história na indústria do óleo e gás. Nossa cultura busca o alto desempenho e a participação efetiva de todas as pessoas”, conta o gerente de RH da PetroRio, Mário Bello.

Todas as vagas incluem benefícios, sendo alguns flexíveis, como: vale-alimentação, vale-refeição, vale-combustível, auxílio creche, auxílio inglês, plano odontológico e de saúde, academia, programa de saúde e bem-estar, seguro de vida, bônus etc.

As responsabilidades e atribuições de cada cargo, assim como os requisitos e qualificações exigidos, além de mais informações sobre o processo seletivo da PetroRio podem ser consultados na página de vagas da empresa.