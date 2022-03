AWS re / Start ajuda os indivíduos a se preparar para funções em operações, confiabilidade do local e suporte de infraestrutura - Divulgação

Publicado 21/03/2022 14:12 | Atualizado 21/03/2022 14:13

Rio - A UNISUAM em colaboração com a Amazon web Services (AWS) divulgaram a criação do projeto AWS re programa / Start gratuito para moradores do Rio. O programa de treinamento terá 12 semanas e cobre habilidades fundamentais da nuvem da AWS, bem como habilidades práticas de carreira, como entrevistas e currículo escrito, para ajudar os indivíduos a se prepararem para funções básicas na nuvem. O primeiro dia de curso está programado para começar em 15 de março de 2022.



O programa ajuda ainda a preparar indivíduos desempregados e subempregados para novas carreiras em tecnologia por meio de exercícios baseados em cenários, laboratórios práticos e cursos, os alunos desenvolvem habilidades em Linux, Python, rede, segurança e banco de dados relacional.

“A realidade dos empregos tem se voltado cada vez mais para a tecnologia. Desde sempre, um dos maiores desafios da juventude é ingressar no mercado de trabalho e não dá mais para pensar nisso sem oferecer oportunidades globais de acesso às vagas. Para vencer a desigualdade e tirar os jovens da desocupação é preciso oferecer a eles não só políticas públicas e ferramentas de qualificação, como também chances de aplicar o que aprenderam na teoria”, destacou o secretário da Juventude da Prefeitura do Rio, Salvino Oliveira.

O projeto também cobre o custo para os alunos fazerem o exame AWS Certified Cloud Practitioner, validando suas habilidades na nuvem com uma credencial reconhecida pelo setor. Por fim, o AWS re / Start ajuda os indivíduos a se preparar para funções em operações, confiabilidade do local e suporte de infraestrutura. O programa AWS re / Start faz parte dos esforços da Amazon para ajudar 29 milhões de pessoas a desenvolverem globalmente suas habilidades de computação em nuvem gratuitamente até 2025.



“Com o desemprego atingindo níveis preocupantes no Brasil e o déficit de profissionais qualificados para atuar com computação em nuvem, é fundamental expandir nosso programa com o objetivo de preparar desempregados ou subempregados para trabalhar com a nuvem AWS. Com essa iniciativa, também apoiamos nossos clientes e parceiros locais na busca por talentos”, afirma Paulo Cunha, diretor geral para o Setor Público da AWS no Brasil.



“Iniciativas como essa, que possibilitam o acesso aos jovens a oportunidades de carreira, devem ser cada vez mais incentivadas e valorizadas. Especialmente nas áreas de tecnologia, que só tendem a crescer, trabalhar essas habilidades é colaborar não só com o mercado, mas com o potencial que esse público têm a oferecer, promovendo de forma assertiva a diversidade e a equidade social”, enfatiza Arapuan Motta Netto, Reitor da UNISUAM.



De acordo com a The Edge Foundation, há mais de 600 mil empregos em tecnologia vagos no Reino Unido e não há indivíduos qualificados suficientes para preencher essas funções (https://www.edge.co.uk/SkillsShortagesBulletin2). Juntos, a UNISUAM e AWS re / Start estão construindo um pipeline global diversificado e inclusivo de novos talentos na nuvem, envolvendo indivíduos que estão passando por desemprego ou subemprego que, de outra forma, não teriam acesso a esse plano de carreira.