Evento vai reunir expositores no Riocentro Super Rio Expofood

Publicado 18/03/2022 20:03

O Rio de Janeiro receberá, entre os dias 21 e 23 de março, a 32ª edição da Super Rio Expofood. Realizada pela Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (ASSERJ) e pela Base Promoções, a feira marca a retomada de eventos de negócios do varejo no Brasil.

Nesta edição, a Super Rio Expofood terá pela primeira vez em sua história um espaço dedicado a negócios internacionais, o IMex Trade, que tem o objetivo de contribuir para que o varejo do Estado do Rio de Janeiro amplie seus negócios no mercado internacional.



A exposição, que irá durar três dias, contará com cerca de 500 expositores, que levarão ao Riocentro as novidades do setor alimentício, e prometem inovar e movimentar ainda mais o segmento. Considerada o melhor trade show da América Latina, a feira é uma oportunidade para os principais líderes do setor alimentício entrarem em contato com expositores da indústria e fornecedores, fechando negócios, estreitando relacionamento e compartilhando conteúdo. O público presente ao evento conhecerá os lançamentos do mercado, as soluções financeiras e as tendências tecnológicas para a categoria.



Ao todo, 13 apresentações serão distribuídas entre os dois espaços com programações simultâneas: o Palco Principal, no Pavilhão 4, e Palco IMex Trade | Import-Export, no mezanino do Pavilhão 3. No Palco Principal, o público encontrará palestras que abordarão conteúdos relevantes para o setor.



Para o presidente da ASSERJ, Fábio Queiróz, a feira é uma oportunidade de capacitar a cadeia produtiva do setor e fomentar o ambiente de negócios, estimulando o desenvolvimento econômico e social do Estado do Rio.



“Nosso segmento está presente no dia a dia dos brasileiros, por isso é fundamental manter a cadeia produtiva aquecida, estreitando o relacionamento para contribuir com as rodadas de negócios”, destaca Queiróz.