JUVRio e oferece mais de 300 vagas em cursos profissionalizantes Divulgação JUVRio

Publicado 18/03/2022 16:49

A Secretaria Especial da Juventude Carioca (JUVRio) está com inscrições abertas para diversos cursos do seu programa de empregabilidade, o Emprega JUV. No total, são 320 vagas disponíveis nas áreas de Publicidade, Marketing, Tecnologia e Gestão Pessoal, com oportunidades de ensino presencial e a distância para jovens de 14 a 29 anos.

Desde que foi lançado, em 2021, o programa já alcançou mais de 4 mil jovens da cidade do Rio de Janeiro nas áreas de audiovisual, saúde, fotografia e coquetelaria. As inscrições para todas as formações do Emprega JUV serão recebidas por meio dos links disponibilizados nas redes sociais da Secretaria da Juventude (@juvrio).



No próximo sábado, 19, das 9h às 14h, haverá ainda a possibilidade de inscrição presencial nos cursos oferecidos pela secretaria neste momento. A primeira será durante a ação Assistência em Movimento, da Secretaria Municipal de Assistência Social, na praça da Vila Carioca, no canal do Anil. Já a segunda ocorrerá no programa Favela com Dignidade da Prefeitura do Rio, realizado por meio da Secretaria Especial de Ação Comunitária e que tem a participação de todas as demais pastas do município. A comunidade Vila Progresso, na Vila Kennedy, vai receber o programa e JUVRio estará presente, no mesmo horário, realizando o cadastro nos cursos.



No campo da Publicidade, uma parceria entre a Secretaria Especial da Juventude Carioca (JUVRio), o 1MiO/Unicef e a agência AKQA vai disponibilizar 200 bolsas de estudo para formação de jovens indígenas e negros, de 16 a 26 anos, moradores da periferia da cidade do Rio de Janeiro. Há oportunidades para formação nas áreas de atendimento, estratégia, produção e criação. A iniciativa criará um banco de dados de currículos e portfólios dos alunos participantes, oferecendo os talentos para agências e empresas que possam recrutar os formados.



Já o Prepara Jovem é um ciclo formativo da JUV em parceria com a Fundação Mudes que irá oferecer 20 vagas para capacitar e orientar adolescentes e jovens, de 14 a 21 anos, no ingresso no mundo do trabalho. O primeiro módulo, o de Gestão Pessoal, está com inscrições abertas para duas turmas, nos turnos da manhã e tarde. Os próximos serão Informática Básica (Pacote Office) e Marketing Digital.



No curso de Treinamento em Marketing, que é uma parceria com a Usina de Startup, a JUVRio irá oferecer 50 vagas abertas para um treinamento em marketing completo. Os jovens irão aprender formas de se promover o marketing em empresas e mídias sociais. Também será cedido o espaço da Usina para estágios, não remunerados, oferecidos pela instituição, colocando os conhecimentos a serviço das empresas de inovação e tecnologia, ganhando experiência profissional, com direito a certificado na conclusão.



A JUV também anunciou que irá disponibilizar 50 vagas para o Programa de Treinamento em Tecnologia em nuvem AWS (Amazon Web Service), uma parceria da Pólen Unisuam com a Amazon. O treinamento tem como foco preparar jovens desempregados e subempregados para novas carreiras em tecnologia. Serão realizados, presencialmente, exercícios práticos e cursos nos laboratórios da universidade para o desenvolvimento da habilidades em Linux, Python, Redes, Segurança e Banco de dados relacional.