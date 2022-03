Grupo Boticário oferece 15 mil vagas para cursos gratuitos e online nas áreas de beleza e empreendedorismo - Divulgação

Publicado 21/03/2022 15:28 | Atualizado 21/03/2022 15:47

O Grupo Boticário está com inscrições abertas para a 3ª edição do Programa Empreendedoras da Beleza, projeto que já profissionalizou quase cinco mil mulheres desde seu início. No total, pelo menos 15 mil vagas estão disponíveis para os cursos gratuitos e on-line voltados para qualificação no setor de beleza e empreendedorismo.

Mulheres de todo território nacional podem se inscrever no programa, que nasceu na pandemia e oferece cursos de unhas, make e skincare, além de desenvolvimento pessoal, empreendedorismo e vendas. Os parceiros responsáveis pelas aulas serão a Conquer In Company, unidade de negócio da Escola Conquer voltada para treinamentos corporativos, e a Escola Madre. Os cursos possuem certificação de escolas renomadas no mercado e as inscrições podem ser feitas até 05 de junho no site Empreendedoras da Beleza GB. Para a participação no programa, serão priorizadas mulheres em situação de vulnerabilidade social, negras e trans.

"O Grupo Boticário tem buscado formas de contribuir na transformação de vidas e geração de renda para as mulheres do Brasil, muitas delas chefes de família. A companhia consegue por meio do Empreendedoras da Beleza capacitá-las para ingressarem e empreenderem no segmento de beleza. Acreditamos no empreendedorismo como ferramenta de empoderamento, para que sintam orgulho de suas histórias, e queremos ajudar na transformação de suas realidades, oferecendo capacitação e oportunidades", explicou Eduardo Fonseca, Diretor Executivo de ESG e Assuntos Institucionais.

"O Programa Empreendedoras da Beleza foi criado para transformar a vida de mulheres que buscam novas oportunidades, qualidade de vida e liberdade financeira. Já em sua terceira edição, faz parte de um conjunto de ações realizados pelo Grupo para o alcance das metas #2 e #15 dos Compromissos para o Futuro, assumidos em 2021 e que integram a agenda ESG da companhia, que visam reduzir a desigualdade social de 1 milhão de brasileiros e garantir aumento de qualidade de vida dos(as) revendedores(as)", informou a empresa.

Mais benefícios pela educação

Na edição deste ano, a plataforma vem com uma novidade: será gameficada. Portanto as participantes poderão ter acesso de acordo com o seu desempenho ao longo dos módulos e cursos, as vantagens e incentivos extras para continuar se capacitando e alavancar a carreira, como kit de produtos do GB, chips de celular, consultoria de marketing digital e opções de contratação de plano de saúde.