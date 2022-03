Ferramentas do Google - Reprodução

Publicado 22/03/2022 12:34

Rio - O Google, em parceria com o Grupo Cia de Talentos, lançou nesta terça-feira, 22, a nova edição do programa Cresça com o Google para Mulheres, com conteúdo curado pela Rede Mulher Empreendedora (RME). A iniciativa tem o objetivo de ajudar as profissionais a ocuparem postos no mercado de trabalho e a obterem sucesso em seus negócios.

A programação do evento prevê uma série de palestras e oficinas com discussões sobre caminhos para o enfrentamento da desigualdade nos ambientes profissionais e uma parceria exclusiva com o Bettha, startup do grupo Cia de Talentos, para ajudar as participantes a aumentarem suas chances de empregabilidade.Após o treinamento, será oferecido o direcionamento para a plataforma de empregabilidade do Bettha. Durante a experiência, elas passarão por jornadas de autoconhecimento para destacar seus pontos fortes profissionais e ainda terão a oportunidade de acessar outros programas de capacitação gratuitos do Google, como o Ateliê Digital, o Primer e o Grasshopper. Todas estas etapas irão gerar um perfil profissional que ficará disponível no banco de talentos do Betha, com o objetivo de conectar as candidatas às possíveis vagas de emprego. Ainda serão oferecidos workshops de acompanhamento e um fórum para troca de informações.“O Cresça com o Google para Mulheres é desenhado para apoiar as mulheres brasileiras no desenvolvimento da sua carreira e na sua entrada no mercado de trabalho. Queremos contribuir com o enfrentamento das desigualdades de gênero que limitam as oportunidades para mulheres de conseguir um emprego, por exemplo”, diz Susana Ayarza, diretora de Marketing do Google Brasil. “Nossas parcerias são fundamentais para alcançarmos esses objetivos. Nesta edição, com o Grupo Cia de Talentos e o Bettha, teremos cursos de formação e a possibilidade de incluir as participantes em um banco de talentos, conectando a participante com o mercado.”A programação será dividida em cinco blocos distintos, com palestras ministradas por especialistas renomadas da Rede Mulher Empreendedora, com reconhecimento nacional e internacional nos respectivos campos de atuação. A primeira apresentação, “Meu fracasso favorito", será conduzida pela especialista em liderança feminina Priscilla de Sá, que há mais de uma década trabalha assessorando mulheres na tomada de decisões profissionais, por meio de programas de mentoria, palestras e cursos on-line. Leticia Da Hora (Mulheres da Parada) e Guilherme Valadares (Papo de Homem) também estarão presentes.A ideia é mostrar como trilhar um caminho de sucesso, diminuindo a sua autossabotagem e apresentando os comandos internos para ação. Priscilla traz para a conversa dois convidados especiais - Letícia Da Hora, criadora do movimento Mulheres da Parada e Guilherme Valadares, influenciador digital, criador do perfil Papo de Homem.O próximo bloco terá a presença de Dilma Campos, especialista em vendas e comunicação, CEO da agência de live marketing Outra Praia e conselheira da Associação de Marketing Promocional (AMPRO), e Verônica Oliveira do @faxinaboa, que conversarão com as espectadoras sobre o conceito de Economia do Cuidado, que diz respeito ao impacto que todo o trabalho realizado por mulheres, em relação ao cuidado com a casa, família, filhos e etc., provoca em como elas cuidam de si mesmas, das suas carreiras ou negócios.Os novos papéis que as empresas estão buscando no mercado e como o contexto vivido nos últimos anos modificou as exigências relacionadas às habilidades e competências para o futuro do trabalho será o tema central da palestra “Futuro do Trabalho: Um ecossistema de oportunidades”, com Ana Minuto, mestre em Diversidade.Por fim, Mônica Teófilo, especialista em desenvolvimento humano, pontuará, junto a outras quatro especialistas, Ana Fontes (Mulheres Empreendedoras), Mariana Dias (Primeiro Emprego), Verônica Oliveira (Maternidade) e Carol Ignarra (PCD), as cinco dicas para impulsionar a própria carreira, em 2022.As interessadas podem se inscrever no site do programa . Todos os vídeos estarão disponíveis para consumo sob demanda a qualquer momento, com acessibilidade em tradução de libras e legendas.