Prefeitura do Rio convoca 750 novos agentes educadores - Divulgação - Fabio Motta / Prefeitura do Rio

Publicado 23/03/2022 19:18

Novo projeto para jovens com altas habilidades será lançado pela Alicerce Educação e Instituto Apontar em conjunto com o Instituto Virgolim. O programa conta com investimento realizado pela Stone, e busca a suplementação em contra turno escolar para 250 jovens. As aulas acontecerão em 11 polos espalhados pelo município do Rio de Janeiro, com capacidade de 20 a 23 alunos cada. O mapeamento será realizado entre os estudantes do 6º ao 8º ano de escolas públicas.

O projeto apresenta uma oportunidade de recuperar o desenvolvimento de aprendizado para jovens com altas habilidades que foram prejudicados durante o período da pandemia. “Há mais de 15 anos trabalhamos em conjunto com a Secretaria de Educação do município do Rio com o objetivo de atender alunos com altas habilidades. Este projeto é a expansão para outras áreas da cidade que não vinham sendo atendidas. Entendemos que o grande diferencial deste projeto é o acompanhamento psicossocial que os atendidos e suas famílias receberão através da nossa equipe especializada.” afirma Ciça Melo, diretora do Instituto Apontar.

Em uma primeira fase, serão criados 11 polos educacionais, sendo um em cada uma das 11 Coordenadorias Regionais de Educação (CREs), selecionados em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, incluindo 60 escolas próximas que também terão seus alunos convidados a participar do processo seletivo.



Os alunos escolhidos terão aulas, de segunda a sexta, com três horas por dia de atividades de suplementação, oportunidades de avançar no currículo e conhecer pessoas de referência em diversas áreas. Ainda haverá debates sobre temas polêmicos que proporcionam a ampliação de pensamento crítico e novas reflexões. No futuro, o desejo é estender o projeto a todos os jovens com altas habilidades da rede pública do município do Rio, para que possam receber suplementação educacional.