Curso de introdução ao mundo do trabalho da JUVRio está com inscrições abertas - Divulgação JUVRio

Publicado 24/03/2022 19:14

Foram abertas as inscrições para o segundo módulo do programa Prepara Jovem, até 1º de abril. O curso é voltado para jovens de 14 a 21 anos e visa qualificar meninos e meninas que desejam ingressar no mercado de trabalho. Os participantes terão aulas de informática básica, com foco no Pacote Office e marketing digital, na Casa da Juventude da Pavuna, zona norte do Rio. Essa ação é uma parceria entre a Secretaria Especial da Juventude Carioca (JUVRio) e a Fundação Movimento Universitário de Desenvolvimento Econômico e Social (Fundação Mudes).



As aulas começam no dia 5 de abril, nos períodos da manhã e tarde. Para se inscrever, basta preencher o formulário disponível no link . Ao final de cada módulo, os alunos que tiverem pelo menos 75% de presença nos encontros, receberão um certificado de conclusão.

A JUVRio e a Fundação Mudes iniciaram o Prepara Jovem em março. O projeto tem por objetivo auxiliar a juventude carioca na busca de uma oportunidade de trabalho, promovendo seu desenvolvimento por meio da orientação e qualificação profissional e ofertas de oportunidades para inserção no mercado de trabalho.

Desde que foi lançado, em 2021, o Emprega JUV já alcançou mais de 4 mil jovens da cidade do Rio de Janeiro nas áreas de audiovisual, saúde, fotografia e coquetelaria.