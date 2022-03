Parceria entre empresa de educação e rede de academias lança programa de estágio exclusivo para estudantes de educação física da instituição - Freepik

Publicado 24/03/2022 15:56

São Paulo - A Kroton, vertical Business to consumer (B2C) de ensino superior da Cogna Educação, anunciou uma parceria inédita com a rede de academias Bodytech, para a cocriação de cursos e programas de estágios exclusivos para os alunos matriculados nos cursos de educação física, das seis instituições de ensino do grupo: Anhanguera, Pitágoras, Unopar, Unic, Uniderp e Unime.

A novidade faz parte das ações do Núcleo Saúde e Bem-Estar, núcleo recém-lançado pela empresa que reúne 18 cursos na área da saúde.

O programa acontece depois de um aumento expressivo nas procuras pelos cursos dessa área. No segundo semestre de 2021, a Kroton registrou um aumento de 90%, em relação ao mesmo período de 2020, da quantidade de interessados pelas formações em saúde oferecidas pela rede. Ao lado de enfermagem e radiologia, o curso de educação física ficou entre os mais procurados.

“A parceria com a Bodytech faz parte dos esforços da Kroton em oferecer aos estudantes a melhor experiência acadêmica, considerando esse vasto campo de atuação que existe no país”, comenta Bernardo Marotta, diretor de marketing e performance da Kroton.



Com o acordo, os estudantes de educação física passam a ter acesso a conteúdos exclusivos na sua grade de disciplinas. “Nossos alunos terão a oportunidade de conhecer a profissão de forma prática, vivenciando o dia a dia de uma grande rede de academias, por meio de um conteúdo alinhado às reais necessidades e demandas das empresas”, explica Marotta.

A partir dessa iniciativa, os alunos poderão concorrer a uma das 50 vagas do programa exclusivo de estágio em uma das 57 academias da Bodytech, espalhadas por 14 estados. As vagas estarão disponíveis no Canal Conecta, plataforma de empregabilidade da Kroton que reúne atualmente mais de 100 mil vagas de emprego para alunos e recém-formados nas faculdades da empresa, sendo quase mil oportunidades apenas na área da saúde.

Para Flávia Fonseca, diretora de RH e Franquias da Bodytech Company, essa será uma oportunidade ímpar para os estudantes que farão estágio nas academias da rede, pois a parte prática vivenciada na academia será essencial para a formação completa dos alunos.

“Essa parceria entre vai ser de grande valor para as duas empresas. Para a Bodytech, que vai poder oferecer vagas em cursos de graduação e pós-graduação para seus funcionários e para a Kroton, que terá a oportunidade de oferecer vagas de estágio em uma empresa considerada referência no mercado fitness", afirma Fonseca.

Segundo a diretora de RH, "os estudantes da Kroton que terão oportunidade de fazer estágio na Bodytech vão ter acesso a profissionais considerados autoridades no mercado. Além disso, irão participar de treinamentos e vão poder vivenciar o dia a dia em uma das maiores empresas no segmento do país. O mercado vai se beneficiar com profissionais de educação física mais completos, com uma formação acadêmica forte e com experiência prática de muito valor”.

No Rio de Janeiro, o curso de educação física está presente em 25 cidades, entre elas Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Niterói, Belford Roxo e Campo dos Goytacazes.

A distribuição das bolsas, com base na Lei de Cotas, será diretamente aplicada pela equipe de Recursos Humanos da Bodytech. Os candidatos serão avaliados pelo tempo de empresa, avaliação do gestor direto e interesse em receber a bolsa.