Vagas serão disponibilizadas para todo o estado - Divulgação / Faetec

Publicado 25/03/2022 16:38 | Atualizado 25/03/2022 16:45



A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) anunciou a abertura de 2.448 vagas de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Médio e Técnico. As inscrições acontecem até o próximo domingo, 27, pelo site . A seleção será através de sorteio no dia 30 deste mês.

As vagas são remanescentes do último concurso, e serão disponibilizadas em todas as regiões do estado. Desde o Ensino Infantil até a formação Subsequente, para aqueles que já concluíram o Ensino Médio, passando pelo Ensino Fundamental, Concomitância Externa, Médio e Médio Técnico Integrado.



A maior parte das vagas está distribuída entre os 34 cursos do Ensino Técnico de Nível Médio, entre eles: Administração, Análises Clínicas, Cozinha, Construção Naval, Eletrônica, Eventos, Gerência em Saúde, Guia de Turismo, Imobilizações Ortopédicas, Informática para Internet, Logística, Manutenção de Máquinas Navais, Manutenção de Sistema Metroferroviário, Produção de Áudio e Vídeo, Prótese Dentária, Qualidade, Rede de Computadores, Saneamento, Secretaria Escolar, Segurança do Trabalho.



As vagas de formação técnica são nas modalidades 'integrada' e 'subsequente', distribuídas entre 32 unidades da Faetec de 14 municípios: Barra Mansa, Bom Jardim, Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias, Niterói, Paracambi, Petrópolis, Resende, Rio de Janeiro, Santo Antônio de Pádua, Saquarema, Três Rios, Vassouras e Volta Redonda. Já as 11 vagas remanescentes para Educação Infantil, 50 para o Ensino Fundamental e 20 para Técnico, na forma Concomitância Interna, encontram-se nos polos de Campos, na região Norte Fluminense.



Para o presidente da Faetec, João Carrilho, esta é uma grande chance para os candidatos que têm esperança de ingressar na Rede ainda em 2022.



“Este concurso, para preenchimento destas vagas ociosas, certamente enche de esperança os candidatos que pretendem ingressar numa instituição que é reconhecida pela qualidade educacional, haja vista, o grande número que nossos professores e alunos conseguem brilhar nas competições educacionais”, afirmou Carrilho.