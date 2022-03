Naves do Conhecimento oferecem mais de dez mil vagas em cursos de tecnologia - Divulgação

Publicado 30/03/2022 12:17 | Atualizado 30/03/2022 12:22





As inscrições presenciais acontecem somente nas naves do Engenhão, Madureira, Triagem, Vila Aliança e Nova Brasília, na Zona Norte. As vagas são limitadas. Para ter acesso ao cronograma e fazer a inscrição, basta acessar o Tio de Janeiro - A Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia (SMCT), por meio das Naves do Conhecimento, está com inscrições abertas para mais de 10 mil vagas em diversos cursos gratuitos nas áreas de tecnologia, informática e empreendedorismo. Os cursos serão realizados no formato presencial e online. Palestras e oficinas gratuitas também estão disponíveis na programação oferecida para o mês de abril.As inscrições presenciais acontecem somente nas naves do Engenhão, Madureira, Triagem, Vila Aliança e Nova Brasília, na Zona Norte. As vagas são limitadas. Para ter acesso ao cronograma e fazer a inscrição, basta acessar o site

"As Naves são espaços essenciais que promovem várias atividades com o objetivo de potencializar a experiência digital, além de contribuir para o ingresso de jovens no mercado de trabalho através dos cursos de capacitação em novas tecnologias" afirma Willian Coelho, secretário municipal de Ciência e Tecnologia.



Entre os temas oferecidos pelas Naves estão: desenvolvimento de games, edite imagens com Photoshop, tecnologia e trabalho: gestão de pessoas, marketing digital para empreendedores, conhecendo o NFT, ferramentas digitais, manutenção de computadores, produção de storyboard, capacitação 5S, aplicativos para Windows 11, edição de vídeo com Lightworks, Canva, introdução ao design gráfico: Inkscape, bancos de dados: linguagem SQL, Linux Essentials, fundamentos de Excel ao VBA, introdução ao audiovisual, redes sociais para empreendedores, Office Essencial, introdução à impressão 3d, entre outros.