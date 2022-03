Governo do Rio prorroga parceria com a P&G para formação profissional de jovens de baixa renda - Philippe Lima

Publicado 29/03/2022 20:13 | Atualizado 29/03/2022 20:15

Rio - O governador Cláudio Castro assinou nesta segunda-feira (28) a prorrogação, por mais 12 meses, do programa mantido com a Procter & Gamble para a formação profissional de jovens de baixa renda e sua inserção no mercado de trabalho por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais. A iniciativa teve início em junho de 2021 e inclui investimentos de R$ 5 milhões anunciados pela P&G.

"Estudar e se inserir no mercado de trabalho é um desafio histórico para o jovem e com essa parceria com a P&G queremos oferecer a capacidade prática para a empregabilidade. Queremos dar ao jovem a oportunidade de ter um trabalho que propicie a ele e à sua família melhores condições de vida", declarou o governador Cláudio Castro.

O programa visa ajudar a formar e inserir no mercado de trabalho seis mil jovens entre 17 e 22 anos, que tenham concluído o ensino médio em escolas públicas, residam no Estado do Rio de Janeiro e estejam em busca do primeiro emprego. A parceria do governo do estado com a P&G conta com a participação do Instituto Proa, organização não governamental que, desde 2007, trabalha na formação profissional de jovens.

"Estamos construindo um grande legado para o estado, com novos profissionais especializados e prontos para o mercado. Quanto maior a capacitação, maior a produtividade e a competitividade do Rio de Janeiro no mercado de trabalho", explicou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais, Vinicius Farah.