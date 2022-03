Firjan Senai abre mais de 4,2 mil vagas para cursos de aperfeiçoamento - Vinicius Magalhaes

Firjan Senai abre mais de 4,2 mil vagas para cursos de aperfeiçoamento Vinicius Magalhaes

Publicado 30/03/2022 14:00

Rio de Janeiro - A Firjan SENAI está com inscrições abertas para 241 cursos de qualificação profissional e aperfeiçoamento em 22 unidades do estado do Rio de Janeiro. Ao todo, a instituição oferece mais de 4,2 mil vagas para quem deseja entrar no mercado de trabalho ou precisa se atualizar para se manter empregado ou empreender.“A Firjan SENAI tem um portfólio de cursos variados, que atende à indústria e ao trabalhador, pensando nas pessoas que precisam de qualificação para entrar ou se manter no mercado, com cursos de empregabilidade, verificada acima de 80%. Para o trabalhador que já possui uma profissão e quer se aperfeiçoar ou se atualizar é uma excelente alternativa. A Firjan SENAI atende a essa demanda de maneira bastante ampla”, garante Luiz Césio Caetano, presidente em exercício da Firjan.Os cursos de aperfeiçoamento são de curta duração e têm o objetivo de atualizar ou ampliar conhecimentos, servindo tanto para os profissionais empregados quanto para os que buscam se recolocar no mercado. “Eles representam 90% da oferta que estamos disponibilizando a partir de março. Quase todos são presenciais, mas, pensando em atender todos os públicos, também teremos a oferta de alguns títulos em ensino a distância (EAD), explica Edson Melo, gerente de Educação Profissional da Firjan SENAI.Para aqueles que buscam uma profissão, a instituição oferece diversos cursos de qualificação profissional. “Com carga horária média de 200 horas, os cursos visam oferecer uma formação mais completa, ampliando as oportunidades de trabalho e renda dos alunos. Com o arrefecimento da pandemia e a tendência de melhoria do mercado de trabalho, agora é a hora de se preparar para as possíveis oportunidades”, acrescenta Melo.Cursos em 17 segmentosOs cursos são oferecidos em 17 segmentos: alimentos e bebidas, audiovisual, automação, automotiva, construção civil, eletroeletrônica, gestão, gráfica e mídias impressas e digitais, logística, metalmecânica, petróleo e gás, química, refrigeração e climatização, segurança do trabalho, tecnologia da informação, TI–software e vestuário. “Aqueles voltados para as novas tecnologias são mais intensos e têm o valor em função disso. O que é preciso olhar é o custo-benefício dos nossos cursos”, explica Caetano, que também é presidente da Firjan leste fluminense.A Firjan SENAI conta com unidades e centros que simulam ambientes reais de produção, com equipamentos e instrumentos atualizados e que permitem a efetiva aprendizagem, alinhada às demandas do mercado. Alguns cursos já estão com inscrições abertas. Outros abrem em abril e maio. As inscrições para os presenciais são feitas nas unidades e na modalidade EaD, no site