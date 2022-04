Vagas de estágio e emprego em várias regiões do país - Freepik

Publicado 04/04/2022 14:53 | Atualizado 04/04/2022 14:55

Empresas como, Banco Arbi, Ambev, Americanas, e o site Raízen, estão oferecendo mais de 800 vagas para programas de estágio e trainee para estudantes. As ofertas são para regiões de todo o país.

O Banco Arbi oferece ao todo 18 vagas para as áreas de Produtos, Comercial, Tecnologia/Digital, Jurídico e Controladoria. Além de bolsa auxílio de R$ 2,500, o Programa oferece bolsa adicional para 13°, aumento gradativo semestral de 10%, férias, vale-refeição, vale-transporte, assistência médica e odontológica. Para se candidatar, é necessário estar cursando a faculdade e residir no Rio de Janeiro ou em São Paulo

A empresa Ambev, pretende preencher 300 vagas nas áreas de Business, Supply e Tech. As Inscrições vão até 04 de abril. O único pré-requisito é ter previsão de conclusão entre dezembro de 2022 e julho de 2024.

O programa Trainee 2022 da Americanas S.A não exige nenhuma experiência prévia dos candidatos. Podem se candidatar profissionais que tenham se formado entre dezembro de 2019 a dezembro de 2021, sem restrição de universidade ou curso de graduação, de todos os estados do país. As inscrições vão até o dia 1º de maio.

O site Raízen ofere estágio sem limite de idade e podem concorrer estudantes de todos os cursos e universidades espalhadas por todo território nacional, com conclusão da graduação prevista entre julho de 2023 e julho de 2024. A empresa oferece uma bolsa-auxílio mensal de R 1.735,00 e diversos benefícios, como vale-refeição ou refeitório no local, planos de saúde, odontológico e seguro de vida. As inscrições vão até 9 de abril.

No processo seletivo para aprendiz, podem se inscrever jovens com até 21 anos e 11 meses de idade (até agosto de 2024), com ensino fundamental completo ou com ensino médio ou técnico, cursando ou completo. A disponibilidade deve ser de 20 horas semanais, e a remuneração e os benefícios variam de acordo com a localização e a área de atuação de cada vaga disponível.