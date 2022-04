Alunos do Consórcio Cederj no novo polo de educação a distância de Mesquita. Na foto: Renan Muniz de Assis - Gabriel Lobo/Divulgação

A Fundação Cecierj, vinculada da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, abre nesta segunda-feira, 11, as inscrições para a ampla concorrência do Vestibular Cederj 2022.2. No total, serão oferecidas 7.589 vagas distribuídas por 16 cursos de graduação na modalidade semipresencial. O prazo de inscrição irá até dia 8 de maio, e a taxa é no valor de R$ 89,00. Este ano serão abertos novos Polos Cecierj/Cederj nos municípios de Bom Jardim, Cabo Frio, Pinheiral, Mangaratiba, Rio das Ostras e Quatis.

Os aprovados no Vestibular Cederj serão alunos matriculados em uma das sete instituições de ensino superior que compõem o Consórcio Cederj, são elas, o Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/RJ), Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio).



As graduações oferecidas pelo Vestibular incluem, Administração, Administração Pública, Ciências Contábeis, Engenharia de Produção, Licenciatura em Ciências Biológicas, Licenciatura em Física, Licenciatura em Geografia, Licenciatura em História, Licenciatura em Letras, Licenciatura em Matemática, Licenciatura em Pedagogia, Licenciatura em Química, Licenciatura em Turismo, Tecnologia em Sistemas de Computação, Tecnologia em Gestão de Turismo e Tecnologia em Segurança Pública.



O concurso contará com aproveitamento de notas de mais de uma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O candidato que pretende utilizar a nota do Enem deve prestar atenção às regras definidas por cada universidade.