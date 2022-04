Burger King está com 1,5 mil vagas de empregos abertas para várias funções e regiões do país - Reprodução

Publicado 18/04/2022 13:35 | Atualizado 18/04/2022 14:00

Rio - Máster franqueada das marcas Burger King e Popeyes no país, a BK Brasil anunciou a abertura de 1,5 mil vagas de emprego em todo o território nacional. Destas, 1.492 são oportunidades para os restaurantes das duas marcas, nas regiões Sudeste, Nordeste, Centro Oeste e Sul. Outras 35 são destinadas para o setor corporativo nas áreas de tecnologia, financeiro, marketing e vendas, gente e gestão, operações e expansão e engenharia.

No corporativo, com escritório localizado em Barueri, São Paulo, a companhia busca profissionais para ocupar diversos cargos, além de 10 vagas específicas para tecnologia, área que segue crescendo exponencialmente com objetivo de se tornar uma foodtech. As posições são para Engenheiro de Dados, Engenheiro de Software, Arquiteto de Dados, PO (Product Owner), Analista de Negócios Digitais entre outras. Para se inscrever no processo seletivo, basta acessar o banco de vagas da empresa no LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/burger-king-do-brasil/jobs/.



Para os restaurantes, estão disponíveis posições para o time de liderança – Gerente de Restaurante e Coordenador de Turno com exigência de nível superior cursando ou completo; Atendimento, que estejam cursando ou tenham terminado o ensino médio, além de Técnico em Manutenção, com formação em curso técnico de Eletrotécnica, Eletrônica, Eletromecânica, Mecatrônica e Automação Industrial. As inscrições podem ser feitas via Whatsapp, por meio do número (11) 94317 6360, onde a empresa, desde 2019, possui um bot para recrutamento.



Os aprovados serão contratados em regime CLT e receberão além do salário fixo, uma remuneração variável, compatíveis com o mercado, além de benefícios como convênio médico, seguro de vida, programa de qualidade de vida e para gestantes, Gympass e vale transporte. Com forte investimento nos colaboradores, a BK Brasil ainda aposta em um programa de trilha de carreira para quem deseja crescimento.



BANCO DE TALENTOS

Além das vagas abertas, a BK Brasil também anuncia a criação de um banco de talentos exclusivo para pessoas negras e outro, para pessoas com deficiência com o objetivo de reforçar a representatividade de grupos diversos na empresa. "Acreditamos que a diversidade, equidade e inclusão é essencial para nos mantermos competitivos no mercado. A ideia é que, a cada vaga aberta, o time de seleção analise os bancos para entender se alguém está aderente ao perfil e agilizarmos os processos seletivos. Essa é mais uma das ações que estamos iniciando com o foco em nossos compromissos de ASG, no pilar Gente", disse Larissa Schaedler, Gerente de Gente & Gestão da BK Brasil.



As inscrições no banco de talentos voltado para diversidade também podem ser feitas no LinkedIn. Interessados devem acessar os links: https://bit.ly/3NYiBtp e https://bit.ly/3NVqGyZ.