Inscrições presenciais para os cursos das Naves do Conhecimento acontecem somente nas naves do Engenhão, Madureira, Triagem, Vila Aliança e Nova Brasília, na Zona Norte - Divulgação

Publicado 14/04/2022 12:42

O projeto Naves do Conhecimento, criado pela Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, está com inscrições abertas para quem quer aprender mais sobre tecnologia, informática e empreendedorismo. O programa, criado em 2012, disponibiliza cursos, palestras e oficinas gratuitas, em formato presencial e online, para todas as idades.



De acordo com a Prefeitura, restam pouco mais de 4 mil vagas para participar das atividades do mês de abril. As inscrições podem ser feitas pela internet, no site do projeto , ou de forma presencial nas Naves do Engenhão, Madureira, Triagem, Vila Aliança e Nova Brasília, na Zona Norte.

As nove unidades do programa, localizadas nas zonas Norte e Oeste do Rio, foram criadas para levar conhecimento e acessibilidade para áreas menos desenvolvidas da cidade. O projeto, que ficou parado durante a pandemia, foi retomado neste ano e traz aulas focadas em temas como Informática Básica, Economia Criativa, Tecnologias da Informação, Robótica e Programação, Trabalho e Empreendedorismo.

Confira os temas disponíveis: Introdução ao Marketing Digital, Linguagem SQL, Ferramentas Digitais, Introdução ao Design Gráfico: Inkscape, Software Livre: Linux, Produção de Storyboard, Mercado de Trabalho e Currículo, Informática Básica, Fotografia para Produto, Colorindo no Photoshop, Creative Cloud, Redes Sociais para Empreendedores, Aprenda a Utilizar o Instagram, Introdução à Impressão 3D, entre outros.