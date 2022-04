Curso integra o Projeto de Formação Continuada Docente do Sesc, cujo objetivo é oferecer cursos de formação continuada a professores da educação básica - Reprodução

Curso integra o Projeto de Formação Continuada Docente do Sesc, cujo objetivo é oferecer cursos de formação continuada a professores da educação básica Reprodução

Publicado 13/04/2022 12:51

Rio - O Sesc RJ está com inscrições abertas para o curso gratuito em Tecnologias Educacionais, que acontece a partir do dia 20 deste mês em plataforma online. A atividade, dirigida para professores e estudantes de licenciaturas, abordará os recursos tecnológicos pautando-se em um olhar dinâmico e com foco em metodologias ativas.

O curso integra o Projeto de Formação Continuada Docente do Sesc, cujo objetivo é oferecer cursos de formação continuada a professores da educação básica e contribuir com a inovação dos processos de ensino e aprendizagem no estado do Rio. As aulas, com duas horas de duração, acontecem nas próximas dez quartas-feiras a partir do dia 20.

Para este ano, estão previstos ainda os seguintes cursos: Metaverso e educação; Novas formas de ensinar matemática: metodologias ativas e acessíveis; Educador maker: ferramentas de modelagem e impressão 3D; Práticas pedagógicas para uma educação antirracista; e Treinamento tecnológico para professores em plataforma 3D gratuita. As datas serão divulgadas em breve em portaldaeducacao.sescrio.org.br.