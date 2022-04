Parceria entre empresas gera 5 mil ofertas de bolsas de estudos em cursos preparatórios para o Enem - Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Publicado 18/04/2022 18:21

A Natura oferecerá 5 mil bolsas de estudos para cursos preparatórios voltados ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e ao Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja). A iniciativa é realizada em parceria com a Descomplica, uma das principais instituições de educação online do país, e busca apoiar quem não possui diploma de ensino médio ou sonha ingressar em uma faculdade pública.

Nos cursos em formato on-line, os alunos terão acesso a exercícios digitais e resumos das matérias cobradas nos exames; aulas exclusivas com técnicas de aprendizagem; correção de redação, biblioteca de aulas gravadas, além de monitorias para tirar dúvidas, dependendo da formação escolhida.

As soluções surgiram a partir da análise do Índice de Desenvolvimento Humano das Consultoras Natura (IDH-CN), o primeiro do tipo no mundo. Lançado em 2014, a métrica inspirada no indicador do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) permite acompanhar as condições de vida das consultoras nas dimensões saúde, conhecimento e trabalho e, a partir dos resultados, definir estratégias para construir soluções sociais de acordo com as necessidades da rede. As primeiras medições identificaram que educação e saúde eram os temas mais urgentes a serem endereçados.

A diretora de marketing de relacionamento, Penélope Uiehara afirma que o projeto reforça a crença da Natura de que a educação é um dos aspectos fundamentais para o desenvolvimento social das consultoras. Além disso, contribui para a redução dos impactos causados pelo abandono e a evasão escolar, questões que aumentaram durante a pandemia de Covid-19. “Desde 2020, quando iniciou a pandemia no Brasil, muitas pessoas não conseguiram seguir estudando. No ano passado, a taxa de inscrição para o Enem foi muito abaixo do esperado. Por meio desse incentivo educacional, queremos ajudar a mudar esse cenário que ameaça o futuro do país”, explica.

A parceria com a Descomplica, assim como todos os benefícios que promovem o desenvolvimento educacional das consultoras, pode ser acessada por meio da plataforma Natura Educação. “A Natura é uma empresa que nos inspira e pela qual temos grande admiração. A parceria firmada entre Descomplica e Natura nos permite participar deste movimento de transformação, fortalecer e reforçar a importância da pedagogia digital e da democratização da educação”, ressalta Luciana Feres, CMO da Descomplica.

Os projetos são coordenados pela área conhecida como Movimento Natura, que há mais de 15 anos se dedica exclusivamente à geração de impacto social através da venda direta, e mantém parceria com Instituto Natura, entidade social criada em 2010 com o propósito de ampliar os investimentos em educação.

Para as consultoras e familiares que querem iniciar ou concluir os estudos em 2022, a Natura já oferece bolsas com até 80% de desconto na mensalidade em cursos de diversas modalidades. Além da bolsa de estudos, a Natura subsidia parte do valor da pré-matrícula cobrada no momento da inscrição. Caso o valor da mensalidade siga sendo inviável, o valor restante pode ser financiado por meio do Crédito Educacional, um dos benefícios oferecidos pela plataforma Natura Educação.

Os valores das mensalidades são repassados diretamente para a instituição educacional escolhida e aprovada por uma startup parceira do projeto, a Mova. No momento da solicitação do crédito, a consultora escolhe a quantidade de parcelas para quitar o empréstimo social, sem a adição de juros. Com o benefício, é possível financiar cursos de graduação, pós-graduação, técnicos, de curta duração oferecidos por plataformas on-line, idiomas, profissionalizantes e preparatórios para vestibular.

Desde 2020, o programa já repassou R$ 500 mil em créditos educacionais que viabilizaram cursos de formação superior nas mais diversas áreas do conhecimento, como administração, logística, história, educação física, enfermagem, direito e tecnologia da informação.