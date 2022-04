Cachorro para adoção - Reprodução

Cachorro para adoçãoReprodução

Publicado 27/04/2022 17:23 | Atualizado 27/04/2022 17:30

Rio- A ONG Guerreiros Pet irá realizar o 1° Seminário de Proteção e Defesa dos Animais, nesta sexta-feira, 29, em São João de Meriti, Rio de Janeiro. A palestra terá como tema legislação sobre maus-tratos, direitos do tutor, e outros assuntos que envolvem o cotidiano.

O curso, com 50 vagas, é gratuito e as inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp (21) 99813-3737.



A palestra será ministrada pelo advogado Reynaldo Velloso, que é presidente da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais da OAB/RJ, professor, biólogo e ambientalista.



Segundo a presidente da ONG e consultora da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais (CPDA) do Estado do RJ, Luciene Maria, o curso é uma oportunidade para os protetores de animais conhecerem seus direitos, e entenderem o que é responsabilidade dos municípios e do Estado.

"Também vamos falar sobre animais tutelados, em situação de rua e até os que passam por maus tratos. Muitas vezes essas protetoras não sabem o que fazer", afirma Luciene.