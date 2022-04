Prefeito Eduardo Paes em lançamento da segunda edição do Favela Inova - Reprodução

A Prefeitura do Rio lançou, nesta quinta-feira, 28, a segunda edição do Favela Inova, uma parceria da Secretaria Especial de Juventude (JUVRio) com o Polo de Inovação da UNISUAM (Pólen). Ao todo, serão 100 vagas de capacitação profissional e empresarial para jovens de 18 a 29 anos das periferias cariocas. As melhores propostas e ideias apresentadas receberão como prêmio bolsas de graduação 100% gratuitas.

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, acompanhado pelo secretário da JUVRio, Salvino Oliveira, do reitor da UNISUAM, Arapuan Motta Netto, e do gestor do Pólen, Diego Braga, disse que o programa é para "permitir" que as pessoas tenham "oportunidade".





O Favela Inova tem o intuito de atrair e promover novos negócios de jovens empreendedores e potencializar a economia criativa e o empreendedorismo social local. Para o secretário da JUVRio, Salvino Oliveira, a inserção dos jovens no mercado de trabalho deve ser pensada também por meio das oportunidades de experimentação.



"A demanda das organizações e o escopo das vagas de trabalho têm se voltado cada vez mais para as áreas e ferramentas da tecnologia. Para vencer a desigualdade e tirar os jovens da desocupação é preciso oferecer a eles não só políticas públicas e ferramentas de qualificação, como também chances de aplicar o que aprenderam na teoria", disse.



As inscrições serão recebidas pelo site do Pólen UNISUAM. O curso ocorrerá de forma híbrida, isto é, por meio de mentoria on-line e encontros presenciais. Os jovens selecionados vão lidar com temas diversos como Estratégia de Marketing, Mínimo Produto Viável, Networking, Canvas Social e Identidade Visual.

Para o reitor da UNISUAM, Arapuan Motta Netto, o programa tem se consolidado pelos resultados visíveis. "É fundamental trazer para os jovens os conceitos de empregabilidade, trabalhabilidade e empreendedorismo. Porém, mais do que conceitos, é necessário ver na prática como eles acontecem a partir de oportunidades reais. E o Favela Inova é um exemplo disso", afirmou.