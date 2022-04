O curso preparatório ocorrerá de segunda a sexta-feira, a partir das 18h. - Divulgação/ Banco de imagens: Pixabay

"Os cursos serão divididos em sete ciclos ao longo deste ano. Estamos dando início, com essas vagas, ao segundo ciclo. Esperamos atingir um número cada vez maior de jovens interessados em aprimorar as habilidades e em conseguir oportunidades de trabalho", explicou Fábio Roque, coordenador-geral de Mobilização e Parcerias do Departamento de Inclusão Produtiva Urbana do Ministério da Cidadania.



As inscrições para o segundo ciclo do Coletivo Online já se encontram abertas, e vão até o dia 16 de maio. O curso online e 100% gratuito, é uma parceria entre os Ministérios da Cidadania e do Trabalho e Previdência com o Instituto Coca-Cola Brasil (ICCB). O programa é destinado a jovens de 16 a 25 anos, com prioridade aos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.

O formato do programa permite que o jovem faça o curso de qualquer lugar, a qualquer momento, por meio do WhatsApp. São 10 videoaulas curtas e objetivas, focadas em temas do mundo do trabalho, como elaboração de plano de vida, planejamento financeiro, construção de currículo e como se preparar para entrevistas e processos seletivos.



Os inscritos terão até quatro semanas para assistir às aulas e fazer as atividades práticas. Ao término do curso, recebem um certificado de conclusão. Os alunos poderão se cadastrar em comunidades que divulgam vagas de emprego, e se candidatar a processos seletivos de uma rede de parceiros de mais de 400 empresas.



O Instituto Coca-Cola Brasil é parceiro da Rede do Plano Progredir do Ministério da Cidadania. O Progredir é um plano de ações do Governo Federal para gerar emprego, renda e promover a construção da autonomia das pessoas.



Apenas em 2021, 25 mil jovens se formaram nas aulas do programa online, sendo 69% negros e 69% mulheres.