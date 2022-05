É necessário ter idade entre 18 e 29 anos e estar cursando, a partir do 9º ano do Ensino Fundamental ou ter concluído o Ensino Médio em escolas da rede pública de ensino - Divulgação

Publicado 02/05/2022 14:04

O Instituto Jelson da Costa Antunes (IJCA) está com inscrições abertas, a partir desta segunda-feira, 2, para processo seletivo em três oportunidades distintas. Todos os cursos são gratuitos, sem taxa de inscrição.



A primeira oportunidade é para o programa Fortalecendo Trajetórias 2022, o Projeto de Reforço Escolar. O objetivo é promover o ingresso dos estudantes com idade entre 13 e 17 anos, do 9º ano do fundamental e do 1º ano do ensino médio em instituições de ensino de qualidade como o Pedro II, IFRJ, Firjan/Sesi, Faetec, Brasil-França, Brasil-China e Nata.

O Fortalecendo Trajetórias oferece um curso preparatório nas disciplinas de língua portuguesa e matemática para alunos de instituições públicas das regiões de Itaboraí, Maricá, Niterói e São Gonçalo. No total, são oferecidas 120 vagas, entre presenciais e remotas, e as inscrições vão até o dia 15 de maio. As etapas do processo seletivo consistem na avaliação de inscrição e uma entrevista com a equipe do IJCA de forma virtual.



Já o Programa Oficina do Ensino, oferece o curso de Elétrica Básica e Refrigeração Veicular (25 vagas, presencial, das 8h às 12h) e o curso de Auxiliar de Operações Logísticas (35 vagas, híbrido, das 9h às 12h).

É necessário ter idade entre 18 e 29 anos e estar cursando, a partir do 9º ano do Ensino Fundamental ou ter concluído o Ensino Médio em escolas da rede pública de ensino e ser residente dos municípios de São Gonçalo, Niterói, Itaboraí ou Maricá. O processo seletivo consiste em preenchimento do formulário de inscrição e envio de documentos; Análise socioeconômica e Dinâmica de Grupo.



Para se candidatar nos dois programas, os interessados devem ficar atentos às redes sociais do IJCA e se inscrever pelo formulário que estará disponível pela página do Facebook e do Instagram (@InstitutoJCA). O prazo é de 2 ao dia 6 para o Programa Oficina do Ensino e de 2 a 15 de maio para o programa Fortalecendo Trajetórias. Quem precisar ou não tiver acesso, poderá fazer a inscrição presencial no IJCA com agendamento prévio obrigatório via WhatsApp: (21) 97108-0952.