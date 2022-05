Programa Jovem Aprendiz do Senac RJ capacita uma média de 10 mil jovens por ano - Divulgação/Senac

Publicado 04/05/2022 17:52

Rio - O Senac-RJ está com inscrições aberta para o programa Portal do Futuro 2022. Ao todo, serão ofertadas 270 vagas para jovens de 16 a 21 anos. O curso gratuito estimula a inclusão social e inserção no mercado de trabalho por meio da capacitação profissional. O prazo de matrícula termina no dia 13 de maio, com vagas nas unidades do Senac da Barra da Tijuca, Botafogo, Centro Politécnico (Riachuelo), Irajá e Madureira.



As inscrições devem ser feitas pelo site http://portaldofuturo.rj.senac.br/, onde também podem ser obtidas mais informações. As aulas terão início no dia 6 de junho. O Portal do Futuro é um dos programas de Responsabilidade Social do Senac-RJ com foco no público jovem.

Além disso, o Portal do Futuro busca auxiliar o ingresso do jovem no mercado de trabalho ao ofertar formação profissional nas áreas de Gestão, Eventos, Turismo e Hotelaria. Durante o Programa, o jovem também experimenta um período de vivência em empresas parceiras onde pode conhecer o real cotidiano do mundo do trabalho. Para esta entrada, em Botafogo, o curso oferecido será Organizador de Eventos. Para Assistente Administrativo, há vagas na Barra da Tijuca, Centro Politécnico, Madureira e Irajá. Em Irajá, também será oferecido o curso de Assistente de Crédito e Cobrança.



Ex-aluna do Portal do Futuro, Rebecca Cohen fala sobre a importância do projeto em sua vida. "Eu participei do Portal do Futuro em 2017 e foi um divisor de águas tanto na minha vida pessoal quanto profissional. Eu ainda fazia o Ensino Médio, então era aquela correria, do Portal para a escola. Mas era muito divertido e o melhor horário do meu dia. Eu saí com o curso de Auxiliar Administrativo, o que já agregou muito ao meu currículo, e fiz a vivência em uma das unidades do próprio Senac RJ. Na sequência, ingressei no Jovem Aprendiz e fiz a prática no Senac RJ de Madureira e, após o término do meu contrato, fui efetivada. Hoje atuo como assistente comercial. Sou muito grata ao Portal do Futuro", afirmou.



Além da idade entre 16 e 21 anos, é preciso cursar pelo menos o 1º ano do Ensino Médio e ter renda familiar per capita de no máximo dois salários mínimos, para ser admitido pelo Programa Senac de Gratuidade (PSG). Para o processo seletivo, os candidatos selecionados devem apresentar originais e cópias dos seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de escolaridade e de residência. Menores de 18 anos devem se apresentar com a documentação e estar acompanhados de um responsável.



Serviço:

- Inscrições até 13 de maio pelo site http://portaldofuturo.rj.senac.br

- Início das aulas em 6 de junho