Rio tem mais de 2,7 mil vagas de emprego, estágio e Jovem Aprendiz

Publicado 09/05/2022 18:39

Rio - As pessoas que estão em busca de um novo emprego ou de uma recolocação no mercado de trabalho poderão contar com as quase 2,7 mil oportunidades de ocupação disponíveis no Rio de Janeiro nesta semana. As ofertas são para trabalhos efetivos, estágios e Jovem Aprendiz.



A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab) oferta 534 vagas para as regiões Metropolitana, Centro Sul, Médio Paraíba e Serrana do estado. Entre os destaques do Painel de Vagas estão 100 oportunidades para motorista de ônibus na Região Metropolitana e seis para oficial de serviços gerais, com exigência de ensino fundamental completo, em Teresópolis, na Região Serrana. As vagas são disponibilizadas através do Sistema Nacional de Emprego (Sine).



O total de vagas na região Metropolitana do estado chega a 432, sendo 222 destinadas exclusivamente para pessoas com deficiência (PcD). Entre as oportunidades para ampla concorrência, destacam-se ainda 20 para bombeiro hidráulico, dez para promotor de vendas e dez para manobrista. Para PcD, são oferecidas várias oportunidades, entre elas 60 para auxiliar de cozinha e 63 para repositor em supermercados.



Na região Centro Sul, existe uma vaga, em Miguel Pereira, para técnico em manutenção de máquinas. Na Região do Médio Paraíba, são 36 vagas, com destaque para auxiliar de limpeza, operador de perfiladeira, padeiro e auxiliar de linha de produção. Os moradores de Teresópolis, na região Serrana, podem concorrer a uma das 65 vagas disponibilizadas. Entre elas, seis para atendente de telemarketing, costureira e técnico de segurança do trabalho, gerente operacional, entre outras.



O Sine realiza uma análise comparativa do perfil profissional de cada candidato cadastrado com o da vaga disponibilizada pela empresa contratante. Por isso, é importante que o candidato mantenha o seu cadastro atualizado.



Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sistema Nacional de Emprego levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF.