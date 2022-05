Instituição já formou cerca de 20 mil alunos - Divulgação

Publicado 09/05/2022 12:10

Começa nesta segunda-feira (09) o período de inscrições para os cursos noturnos do segundo semestre de 2022 no Colégio Santo Inácio. São 190 vagas gratuitas destinadas ao Ensino Médio de Jovens e Adultos (EJA) e Educação Profissional.

Os cursos são oferecidos a pessoas com 18 anos ou mais completos até agosto (início do período letivo) e que estejam em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Para fazer a inscrição, é preciso de um email e um número de celular. No caso do EJA, também é necessário ter concluído o Ensino Fundamental. Já para os cursos técnicos, é é preciso ter o Ensino Médio completo.

Não há taxa de inscrição, e os interessados podem se candidatar até o dia 20 de maio. Fundado em 1968, o Colégio Santo Inácio – Noturno atende cerca de 700 alunos de diferentes idades. Mais de 20 mil pessoas já puderam concluir seus estudos a partir do programa. Para a 1ª fase do Ensino Médio, além da Educação Profissional, há ainda cursos técnicos de Administração, Análises Clínicas, Enfermagem e Informática."A formação integral oferecida aos alunos do Noturno possibilita o desenvolvimento de suas potencialidades, nas várias dimensões do ser humano, despertando-os para a consciência crítica frente às realidades pessoal, comunitária e social", diz a coordenadora pedagógica do Noturno, Silvia Henriques.Não há prova de admissão para o Ensino Médio, apenas uma entrevista do candidato com a coordenação pedagógica. Já na Educação Profissional, os candidatos inscritos fazem uma entrevista pedagógica e teste acadêmico de Língua Portuguesa e Matemática. Para o curso técnico em Análises Clínicas, haverá também questões de Química. Após a etapa pedagógica, inicia-se a etapa socioeconômica. Serão convocados os candidatos que obtiverem as melhores pontuações para o preenchimento de vagas disponibilizadas.Das 190 vagas abertas, 40 são para a primeira fase do EJA e 150 para o Ensino Profissional, sendo 60 para Administração (Módulos 1 e 2), 30 para Análises Clínicas (Módulos 1 e 2), 30 para Enfermagem (Módulos 1 e 2) e 30 para Informática (Módulo 1).Para mais informações e inscrições, acesse: https://www.santoinacio-rio.com.br/admissao/noturno