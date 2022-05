Programa visa auxiliar jovens na busca do primeiro emprego - Divulgação

Publicado 10/05/2022 15:41

O Instituto Coca-cola abriu vagas para jovens de 16 e 25 anos, moradores de comunidades e de baixa renda, para participar do Coletivo Online. O programa conta com 11 videoaulas curtas, focadas em temas do mundo do trabalho, elaboração de um plano de vida, planejamento financeiro, construção de currículo e como se preparar para entrevistas e processos seletivos.

A oportunidade é válida para aqueles que concluíram ou estão cursando o Ensino Médio e estão à procura de qualificação para conseguir oportunidades de emprego. O prazo para inscrição é 16 de maio. O curso é gratuito e 100% digital.

O formato do programa permite que o jovem faça o curso de qualquer lugar, a qualquer momento, através de seu WhatsApp. Os participantes terão até 4 semanas para assistir às videoaulas e fazer as atividades práticas. Ao final do curso, poderão receber um certificado de conclusão e se cadastrar nas comunidades de vagas do programa, podendo escolher processos seletivos de uma rede de parceiros de mais de 400 empregadores.







Para realizar a inscrição, basta acessar este

Desde o início de sua implementação, em 2009, a Plataforma, nos formatos presencial e online, já impactou mais de 300 mil jovens em comunidades brasileiras espalhadas por todos os 26 estados do país + DF, chegando a 1.857 municípios. Do total de beneficiados, mais de 80 mil tiveram acesso ao mercado de trabalho.Para realizar a inscrição, basta acessar este link