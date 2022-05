IBGE abre inscrições para preencher 148 vagas temporárias para Censo 2022 - Foto: Dênio Simões/Agência Brasília

IBGE abre inscrições para preencher 148 vagas temporárias para Censo 2022Foto: Dênio Simões/Agência Brasília

Publicado 10/05/2022 14:46





Não há taxa de inscrição. A exigência é de ensino médio completo e, no caso do ACT, um ano de experiência comprovada em teleatendimento/telemarketing ativo ou receptivo nos últimos 5 anos (até a data de divulgação do resultado final). O procedimento de inscrição pode ser realizado de forma online ou presencial. As seleções ocorrerão por meio de análise de títulos, compreendendo a titulação acadêmica dos candidatos.



As vagas para ACT oferecem salário de R$ 998,00 mensais, com prazo de contrato de até cinco meses, renováveis por mais cinco. A jornada de trabalho é de 27 horas semanais, incluindo fins de semana e feriados. Todos os aprovados trabalharão no município do Rio de Janeiro, em atendimento telefônico aos usuários para suporte ao preenchimento do questionário do Censo 2022 via internet e ligação para as residências, incentivando e ajudando na finalização do questionário.



As 22 vagas para APM estão distribuídas em nove municípios de MG, MT, PR, RS, SC e SP. A remuneração mensal do agente de pesquisas e mapeamento é R$ 1.387,50. Já as três oportunidades para SCQ estão distribuídas em três municípios de MG, RS e SC, com remuneração mensal de R$ 3,1 mil.



Dentre as atribuições do APM, está a visita a domicílios e o apoio à realização dos levantamentos geográficos, identificando, quando necessário, as alterações da divisão político-administrativa. Já o SQC tem entre suas atribuições gerenciar os trabalhos desenvolvidos nas agências de coleta de acordo com o organograma previsto para as pesquisas e levantamentos, além de realizar avaliação técnica dos questionários coletados.



Mais informações e orientações sobre os processos seletivos, como editais, inscrição, resultado da análise de títulos e resultado final, estão no Estão abertas até o final desta semana (13) as inscrições para dois processos seletivos simplificados complementares (PSS) para a contratação temporária de profissionais que trabalharão no Censo 2022. Ao todo, o IBGE oferece 148 vagas, sendo 123 para agente censitário de pesquisa por telefone (ACT), apenas para o Rio de Janeiro (RJ). São mais 22 vagas para agente de pesquisas e mapeamento (APM) e três vagas para supervisor de coleta de qualidade (SCQ).Não há taxa de inscrição. A exigência é de ensino médio completo e, no caso do ACT, um ano de experiência comprovada em teleatendimento/telemarketing ativo ou receptivo nos últimos 5 anos (até a data de divulgação do resultado final). O procedimento de inscrição pode ser realizado de forma online ou presencial. As seleções ocorrerão por meio de análise de títulos, compreendendo a titulação acadêmica dos candidatos.As vagas para ACT oferecem salário de R$ 998,00 mensais, com prazo de contrato de até cinco meses, renováveis por mais cinco. A jornada de trabalho é de 27 horas semanais, incluindo fins de semana e feriados. Todos os aprovados trabalharão no município do Rio de Janeiro, em atendimento telefônico aos usuários para suporte ao preenchimento do questionário do Censo 2022 via internet e ligação para as residências, incentivando e ajudando na finalização do questionário.As 22 vagas para APM estão distribuídas em nove municípios de MG, MT, PR, RS, SC e SP. A remuneração mensal do agente de pesquisas e mapeamento é R$ 1.387,50. Já as três oportunidades para SCQ estão distribuídas em três municípios de MG, RS e SC, com remuneração mensal de R$ 3,1 mil.Dentre as atribuições do APM, está a visita a domicílios e o apoio à realização dos levantamentos geográficos, identificando, quando necessário, as alterações da divisão político-administrativa. Já o SQC tem entre suas atribuições gerenciar os trabalhos desenvolvidos nas agências de coleta de acordo com o organograma previsto para as pesquisas e levantamentos, além de realizar avaliação técnica dos questionários coletados.Mais informações e orientações sobre os processos seletivos, como editais, inscrição, resultado da análise de títulos e resultado final, estão no Portal do IBGE.

Inscrições



Para fazer a inscrição pela internet, o candidato deve preencher o formulário de inscrição e enviá-lo para o e-mail da unidade estadual do IBGE que abrange a localidade da vaga. Junto ao formulário, o candidato deve anexar as cópias da sua documentação (identidade e titulação acadêmica). A análise dos títulos será classificatória.



Quem decidir fazer a inscrição presencial deve levar uma cópia do documento de identidade e da titulação acadêmica (como diploma ou certificado de conclusão de curso) a um dos postos do IBGE relacionados no anexo do edital correspondente à vaga pretendida.

Processo complementar



A abertura do PSS complementar é uma forma de continuar a seleção iniciada por meio dos editais anteriores, que visavam à contratação dessas mesmas funções.



“Este modelo é utilizado para suprir as vagas daquelas localidades que não tiveram candidatos aprovados em número suficiente para atender à necessidade de serviço do processo seletivo original”, completa o gerente de Provimento do IBGE, Bernardo Caú.



As contratações permitem a admissão de pessoal por tempo determinado a fim de atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.