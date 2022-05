Prefeitura anuncia vagas - Divulgação

Publicado 16/05/2022 10:06

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria de Trabalho e Renda, está com inscrições abertas para o curso de Formação em Empreendedorismo e Economia Solidária. Ao todo serão 100 vagas distribuídas em quatro turmas.

Podem participar empreendedores, moradores da cidade do Rio, interessados em desenvolver uma ideia ou projeto baseado nos preceitos da economia solidária. Para se inscrever, basta preencher o formulário na internet, através do link: https://shre.ink/CYz

Em quatro encontros os participantes aprenderão sobre temas como: o que é economia solidária; auto gestão, organização coletiva; produção, comercialização e consumo solidário; finanças e desenvolvimento de cadeias produtivas.

O curso de capacitação para novos empreendedores integra o conjunto de ações promovidas pela SMTE para o fortalecimento da economia solidária no Município, visando o surgimento de novos negócios e consequente geração de renda.

As inscrições terminam no dia 30 de maio. As aulas acontecerão na Unidade de Desenvolvimento de Economia Solidária- UDES, na Praça da República 139 - Centro da Cidade.