Embraer estima um aumento de 15% a 25% de aeronaves entregues este anoDivulgação

Publicado 13/05/2022 09:50

A Embraer anunciou, nesta quinta-feira (12), a abertura de mil vagas em diversas cidades do estado de São Paulo, incluindo a capital, além de cargos de trabalho remoto. As oportunidades são para diferentes setores da empresa como produção, engenharia, administrativo, financeiro e tecnologia da informação. Os interessados podem se inscrever no site . A companhia tem cerca de 18 mil funcionários.

Segundo a fabricante de aviões, o objetivo com a abertura das vagas é a retomada da produção, ampliação de serviços e suporte a clientes, além do investimento na criação de novos produtos e negócios. "O movimento de crescimento para retomar todo o potencial da companhia é esperado para continuar ocorrendo pelos próximos anos, em linha com os estudos apresentados pela Associação Internacional do Transporte Aéreo (Iata)", disse a companhia por meio de nota.

Com a normalização da situação sanitária do país, por conta da covid-19, há uma estimativa de aumento, entre 15% e 25% em comparação com o ano anterior, na entrega de aeronaves