Carteira de trabalho - Divulgação

Carteira de trabalhoDivulgação

Publicado 18/05/2022 11:39 | Atualizado 18/05/2022 13:49

Rio - A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab), Comunidade Católica e a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda do Rio anunciaram 2.005 vagas de emprego para diversas regiões do estado. Para quem busca emprego nos cargos de telemarketing, técnico de enfermagem, motorista, ajudante de cozinha, entre outros, esse é o momento ideal para se inscrever.

Setrab



São várias oportunidades para ampla concorrência e PCDs, com diferentes níveis de escolaridade e salários que podem chegar a R$ 7.200,00



A captação de vagas realizada pela Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab) resultou, esta semana, na oferta de 876 vagas para as regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana do estado. Entre os destaques do Painel de Vagas estão 40 oportunidades para chefe de serviço de limpeza na Região Metropolitana, 120 para operador de telemarketing ativo na Região Médio Paraíba e 30 para ajudante de obras na Região Serrana. As vagas são disponibilizadas através do Sistema Nacional de Emprego (Sine).



O total de vagas na região Metropolitana do estado chega a 569, sendo 175 destinadas exclusivamente para pessoas com deficiência (PCD). Entre as oportunidades para ampla concorrência, destacam-se ainda 20 para estoquista, 50 para repositor, além de chances para ajudante de cozinha, auxiliar de escrituração, marceneiro e padeiro. Para PCD, são oferecidas 12 oportunidades, com salários de até R$ 7.200,00, para nutricionista, entre várias outras.



Na região do Médio Paraíba, estão sendo oferecidas 170 oportunidades para diferentes funções, tais como auxiliar de cozinha, empregado doméstico, pintor de automóveis, entre outros. Os moradores de Teresópolis, na região Serrana, podem concorrer a uma das 137 vagas disponibilizadas. Entre elas, analista de marketing, cozinheiro, garçom, além de oportunidades para lavador de pratos, pintor, motorista de caminhão, entre outras.



O Sine realiza uma análise comparativa do perfil profissional de cada candidato cadastrado com o da vaga disponibilizada pela empresa contratante. Por isso, é importante que o cidadão mantenha o seu cadastro atualizado.



Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sistema Nacional de Emprego levando seus documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF.



Para consultar o endereço das unidades Sine e os detalhes de todas as vagas oferecidas, acesse o Painel Interativo de Vagas da Setrab, disponível no Secretaria de Trabalho e Renda divulga 876 vagas de trabalho em várias regiões do Estado do RioSão várias oportunidades para ampla concorrência e PCDs, com diferentes níveis de escolaridade e salários que podem chegar a R$ 7.200,00A captação de vagas realizada pela Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab) resultou, esta semana, na oferta de 876 vagas para as regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana do estado. Entre os destaques do Painel de Vagas estão 40 oportunidades para chefe de serviço de limpeza na Região Metropolitana, 120 para operador de telemarketing ativo na Região Médio Paraíba e 30 para ajudante de obras na Região Serrana. As vagas são disponibilizadas através do Sistema Nacional de Emprego (Sine).O total de vagas na região Metropolitana do estado chega a 569, sendo 175 destinadas exclusivamente para pessoas com deficiência (PCD). Entre as oportunidades para ampla concorrência, destacam-se ainda 20 para estoquista, 50 para repositor, além de chances para ajudante de cozinha, auxiliar de escrituração, marceneiro e padeiro. Para PCD, são oferecidas 12 oportunidades, com salários de até R$ 7.200,00, para nutricionista, entre várias outras.Na região do Médio Paraíba, estão sendo oferecidas 170 oportunidades para diferentes funções, tais como auxiliar de cozinha, empregado doméstico, pintor de automóveis, entre outros. Os moradores de Teresópolis, na região Serrana, podem concorrer a uma das 137 vagas disponibilizadas. Entre elas, analista de marketing, cozinheiro, garçom, além de oportunidades para lavador de pratos, pintor, motorista de caminhão, entre outras.O Sine realiza uma análise comparativa do perfil profissional de cada candidato cadastrado com o da vaga disponibilizada pela empresa contratante. Por isso, é importante que o cidadão mantenha o seu cadastro atualizado.Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sistema Nacional de Emprego levando seus documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF.Para consultar o endereço das unidades Sine e os detalhes de todas as vagas oferecidas, acesse o Painel Interativo de Vagas da Setrab, disponível no site

SMTE



A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria de Trabalho e Renda, divulga as oportunidades disponíveis nesta semana. São 688 postos abertos para todos os níveis de escolaridade. Do total, 575 vagas são destinadas aos trabalhadores com deficiência (PCD’s). A faixa salarial é de R$1.300,00 a R$5.000,00.



Há vagas para as funções de técnico de manutenção de máquinas, motorista de caminhão e mecânico de motor diesel, entre outras. Os candidatos devem ter disponibilidade para trabalhar no recreio dos bandeirantes e experiência comprovada. O nível de escolaridade exigido é o fundamental incompleto.



Para os profissionais PCD’s ainda estão disponíveis diversos postos para uma rede de supermercados nas filiais do recreio, barra da tijuca, zona sul e olaria. As vagas são para auxiliar de serviços gerais, auxiliar de cozinha, repositor e operador de caixa.



Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] ou comparecer a um dos centros municipais de emprego, que ficam na tijuca na rua Camaragibe, 25), em jacarepaguá na avenida Geremário Dantas, 1400 - sala 102, e na ilha do governador na estrada do Dendê, 2080.



Já para as oportunidades destinadas aos trabalhadores com deficiência, é preciso enviar o currículo para o e-mail ou comparecer no posto de trabalho com atendimento para esses profissionais no CIAD Mestre Candeia na avenida presidente vargas, 1997.



Comunidade Católica Gerando Vidas



Além das secretarias, a Comunidade Católica Gerando Vidas está com 441 vagas para o setor de serviços, na capital e Baixada Fluminense Os candidatos não precisam ter experiência, mas devem ter concluído o Ensino Médio. As ofertas disponíveis são para auxiliar de serviços gerais em hospitais, auxiliar de serviços gerais em mercados, balconista, operador de caixa, vendedor, entre outras.



A Comunidade Católica Gerando Vidas orienta que os interessados façam suas inscrições e se registrem em várias vagas para aumentar a chance de contratação. No site do projeto, é possível encontrar a lista completa das áreas das ofertas, local de trabalho, salário e pré-requisitos.