Vagas são para diversas áreas - Reprodução

Publicado 30/05/2022 11:26

A seguradora Icatu está com inscrições abertas para o programa de estágios para universitários de diversas áreas. As vagas têm carga horária semanal flexível de 30 horas e bolsa no valor inicial de R 1.500,00, no primeiro ano. Podem se inscrever estudantes a partir do 2º período e que estejam, no mínimo, a um ano e meio da formatura. As oportunidades são para os cursos de Tecnologia (todos), Engenharias, Economia, Ciências Atuariais, Comunicação Social, Administração, Direito e Ciências Contábeis. Interessados podem se inscrever até o dia 16 de junho.

O programa de estágio tem efetivação em torno 62%. A partir do segundo ano, o valor mensal da bolsa passa para R 1.950,00. O programa oferece benefícios como seguro de vida, assistência médica e odontológica, vale-refeição, vale-transporte, convênio farmácia, 13ª bolsa, Apoio Pass (Aconselhamento Psicológico, Financeiro, Jurídico e Social), auxílio academia -- Gympass, Betterfly (plataforma de bem-estar e impacto social que transforma atitudes saudáveis em benefícios), cesta de Natal, restaurante interno, dentre outros.



O processo seletivo contará com a aplicação de ferramentas online para avaliação do raciocínio lógico dos candidatos, dinâmicas de grupo também online, além da etapa final que contempla um painel com executivos da seguradora. Quem tiver interesse em se inscrever e ter acesso a informações mais detalhadas, basta acessar este link

SERVIÇO

Data para inscrições: De 27 de maio a 16 de junho



Carga horária: 30 horas semanais (horário flexível)



Cursos: Tecnologia (todos), Engenharias, Economia, Ciências Atuariais, Comunicação Social, Administração, Direito e Ciências Contábeis.



Inscrições abertas a partir do dia 27 de maio: LINK



Local: Cidade do Rio de Janeiro