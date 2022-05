Organizadores estimam que mais de 25 mil pessoas do ciclo de relação dos jovens serão beneficiadas - Divulgação

Organizadores estimam que mais de 25 mil pessoas do ciclo de relação dos jovens serão beneficiadasDivulgação

Publicado 31/05/2022 06:00

A Secretaria Especial da Juventude Carioca (JUVRio) e a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco) iniciam, nesta quarta-feira (1), às inscrições para o Pacto pela Juventude (PPJ). O projeto busca a transformação social em grupos de extrema vulnerabilidade através da disseminação de estratégias de participação social, liderança comunitária e cidadania junto à juventude do Rio de Janeiro.

Serão oferecidas bolsas no valor de R$ 500, que serão distribuídas entre 800 jovens selecionados que sejam moradores da periferia da cidade. Poderão ser beneficiadas de maneira indireta, mais de 25 mil pessoas do ciclo de relação dos jovens multiplicadores, como amigos e comunidade, ainda em 2022.

O Pacto pela Juventude é parte do programa Geração Transformadora, que é o compromisso da Secretaria Especial da Juventude em promover a participação dos jovens em questões sociais com foco em cultura, esporte, sustentabilidade e tecnologia.

Para o secretário da Juventude Carioca, Salvino Oliveira, o programa poderá ser o início da vida de muitos jovens cariocas que estão em busca de uma oportunidade.

"Quase meio milhão de jovens cariocas não trabalham e nem estudam. A juventude, população mais atingida pelo desemprego e pela violência, é o futuro mas também o presente da cidade. São um milhão e meio de indivíduos. O Pacto Pela Juventude nasce dessa emergência de criar oportunidades para essa geração, especialmente para os mais vulneráveis", afirmou Salvino.

De acordo com dados mais recentes, organizado pelo Boletim de Dados da JUVRio, a juventude carioca conta com mais de 1,5 milhão de jovens, sendo 32% deste público pessoas que não trabalham e nem estudam.

Segundo o coordenador geral do PPJ, Daniel Calarco, o projeto é para "transformar vidas".

"Ele (projeto) veio para transformar vidas e propor um novo modelo de desenvolvimento econômico que é baseado nos jovens, na inclusão, na possibilidade da gente fazer mais e trazer mais gente para a mesa”, disse.

Para participar do PPJ é preciso ter entre 15 e 29 anos e acessar, até 14 de junho o site . Terão prioridade os candidatos que atendam a diversos critérios, como: moradores das regiões beneficiadas pelo PPJ; em situação de violação de direitos ou com direitos ameaçados; moradores de favelas e periferias; autodeclarados pretos, pardos ou indígenas; inscrito no Cadastro Único ou em programas sociais, entre outros.