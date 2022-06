Faixa salarial das oportunidades vai de R$1.290 a R$ 5 mil - Reprodução

Publicado 06/06/2022 14:05

Rio - O estado do Rio de Janeiro reúne cerca de 3.165 vagas de emprego, estágio e Jovem Aprendiz disponíveis nesta segunda, 6, para as regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana do Rio. As ofertas abrangem pessoas com deficiência (PcDs) e de diferentes níveis de escolaridade.

SMTE



A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda do Rio (SMTE) divulgou nesta segunda mais de 927 postos abertos para todos os níveis de escolaridade nos segmentos de comércio, restaurante e construção civil. Do total, 593 postos são destinados aos trabalhadores com deficiência (PCD’s). A faixa salarial é de R$1.290 a R$ 5 mil.

A lista inclui vagas para eletricista, bombeiro hidráulico, para encarregado de obras, servente de obras, ajudante de eletricista e para ajudante de cozinha. Para concorrer é preciso ter experiência comprovada e disponibilidade para trabalhar na ilha do governador. O nível de escolaridade exigido é o curso técnico completo.



Para os profissionais PCD’s estão disponíveis diversos postos para uma rede de supermercados nas filiais localizadas na Barra da Tijuca, Zona Sul, Recreio e Olaria. São 100 vagas para Auxiliar de Serviços Gerais, 100 para Auxiliar de Cozinha, 60 para Repositor e 60 para Operador de Caixa. Não é necessário ter experiência nas funções.



Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] ou comparecer a um dos Centros Municipais de Emprego, que ficam na Tijuca (Rua Camaragibe, 25), em Jacarepaguá (Avenida Geremário Dantas, 1400 - sala 102) e na Ilha do Governador (Estrada do Dendê, 2080).



Já para as oportunidades destinadas aos trabalhadores com deficiência (PCD’s), é preciso enviar o currículo para o e-mail: [email protected] ou comparecer no posto de trabalho com atendimento para esses profissionais no CIAD Mestre Candeia (Avenida Presidente Vargas, 1997).

Comunidade Católica



A Comunidade Católica Gerando Vidas reúne 288 oportunidades de emprego, sendo a maioria para os setores de comércio e serviços. Entre as funções disponíveis estão: consultor de vendas, ajudante de armazém, motorista de ônibus, auxiliar de serviços gerais, vigia noturno e recepcionista. Os interessados vedem realizar a inscrição em portalemprego.com.br.



Nesta semana, a Comunidade Católica também fará cinco ações com atendimento presencial na quadra da Escola de Samba Arranco do Engenho de Dentro, que fica na rua Adolfo Bergamini, 198, Engenho de Dentro. Com isso, os candidatos que se inscreverem no Portal Emprego serão direcionados para as ações e entrevistas.

CIEE



O CIEE/RJ oferece 1.815 vagas de estágio e jovem aprendiz nesta semana para todo estado do Rio. São 991 oportunidades para ensino superior e 824 para ensino médio. A instituição também recruta Pessoas com Deficiência (PCD) - os interessados podem enviar o currículo para [email protected] As demais vagas podem ser conferidas no site: https://portal.ciee.org.br/.

Mudes