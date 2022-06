Aparelho onde as informações do Censo serão registradas - Arquivo / Agência Brasil

Publicado 09/06/2022 09:00 | Atualizado 09/06/2022 10:26

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu um novo concurso com 48.535 vagas para recenseador do Censo Demográfico 2022. A previsão do contrato é de até três meses, podendo ser ampliado, segundo informações publicadas no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 9. Interessados podem se inscrever até o dia 15 de junho no site A jornada de trabalho é de, no mínimo, 25 horas semanais, além da participação obrigatória no treinamento para a função. O salário será calculado conforme produção e conforme taxa fixada. Será considerado ainda o conhecimento prévio do contratado, de unidades recenseadas (domicílios urbanos e/ou rurais), tipo de questionário (básico ou amostra), pessoas recenseadas e registro no controle da coleta de dados.A função será cumprir as orientações recebidas por meio do serviço de mensagens enviadas por meio do dispositivo móvel de coleta para realizar as entrevistas que poderão ser feitas presencialmente e/ou por telefone. As informações devem ser registradas no dispositivo móvel de coleta e o agente deverá manter o sigilo dos dados emitidos pelo entrevistado. Também é necessário reconhecer os limites e a área do setor censitário designado.As exigências para o desempenho das atribuições da função são: capacidade auditiva e de comunicação verbal para realizar entrevistas e coletar dados fazendo uso de dispositivo móvel de coleta; ter boa análise visual para leitura e preenchimento dos questionários e formulários impressos e/ou em meio eletrônico; interpretar mapas.