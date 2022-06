Projeto Energia do Sabor oferece cursos para jovens de Niterói - Antonio Pinheiro / Divulgação

Projeto Energia do Sabor oferece cursos para jovens de NiteróiAntonio Pinheiro / Divulgação

Publicado 09/06/2022 15:52

A Naturgy, em parceria com a Unilasalle, instituição de ensino superior de Niterói, está com 40 vagas abertas para o projeto Energia do Sabor, com cursos gratuitos de auxiliar de cozinha e cozinheiro internacional. São 20 vagas para cada categoria. As inscrições podem ser realizadas entre 13 e 24 de junho por jovens de 17 a 25 anos. As oportunidades são para moradores de Niterói, São Gonçalo e arredores que tenham concluído ou estejam cursando o ensino médio, além de ter renda familiar de até três salários-mínimos.

Os cursos terão aulas teóricas e práticas. O de auxiliar de cozinha terá duração de seis meses; já o de cozinheiro internacional, onze meses. "No meio do curso já tem aluno trabalhando, eles são absorvidos facilmente no mercado de trabalho porque os próprios restaurantes já procuram a gente, pois os alunos têm a técnica pra começar de imediato, eles não precisam de treinamento", explica Vicente Maia, professor e coordenador dos cursos de Gastronomia da Unilasalle.

Para fazer a inscrição, o interessado deve ir ao setor de Ação Comunitária da Unilasalle, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, levando original e cópia da identidade (RG), Certidão de Nascimento, CPF e comprovante de residência. Também são necessários – somente originais - comprovantes de renda (três últimos meses) e de conclusão do Ensino Médio (caso tenha concluído) e, ainda, o Cadastro Único, caso o jovem possua.

Após a inscrição, os candidatos passarão por um processo seletivo, que consiste em entrevista com os coordenadores dos cursos.

O projeto Energia do Sabor existe há 10 anos e já formou mais de 150 jovens de baixa renda, entre 17 e 25 anos, em cursos de padeiro, cozinheiro internacional, pâtisserie e auxiliar de cozinha. O retorno de empregabilidade é de praticamente 100%.



Serviço

Cursos gratuitos: Auxiliar de Cozinha e Cozinheiro Internacional

Inscrições: 13 a 24 de junho

Local: setor de Ação Comunitária da Unilasalle - Rua Gastão Gonçalves 79, Santa Rosa, Niterói. Telefone: 2199-6607

Horário: de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h