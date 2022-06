Rio+Saneamento oferece 80 vagas de emprego na Zona Oeste - Reprodução site

Publicado 10/06/2022 17:46 | Atualizado 10/06/2022 17:49



Rio - A Rio+Saneamento está ccom 80 vagas abertas para trabalhar na Zona Oeste do Rio. Segundo a companhia, as incrições para os cargos devem ser feitas através do site Vagas.com

Entre as oportunidades há vagas para os cargos de apropriador de serviços (12); assistente técnico (1); auxiliar técnico (1); geofonista (2); operador de CCO (5); operador sistema (12); operador volante – distribuição (32); programador de serviços (4); técnico de automação II (1); técnico de operações II (5); técnico de operações II – distribuição (4); técnico de operações II – tratamento – água (1).

De acordo com a empresa, sua chegada deve gerar ao menos 4.700 vagas diretas e indiretas em 19 municípios do estado, incluindo 22 bairros da Zona Oeste do Rio.