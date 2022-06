Confira vagas na Rio+Saneamento - Divulgação

Publicado 14/06/2022 08:34

A concessionária Rio+Saneamento vai disponibilizar ao menos 4,7 mil vagas diretas e indiretas em 19 municípios do estado, incluindo 22 bairros da Zona Oeste do Rio. Até o fim de julho, a empresa irá contratar profissionais em diversos cargos com o objetivo de preencher 628 vagas, sendo 80 somente na Zona Oeste. Os interessados devem se inscrever pelo site Vagas.com ( Link ).Confira as oportunidades de emprego na Zona Oeste da cidade: