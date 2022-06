INSS abre vagas para o cargo de técnico do seguro social - Divulgação

INSS abre vagas para o cargo de técnico do seguro socialDivulgação

Publicado 13/06/2022 09:36 | Atualizado 13/06/2022 09:37

Brasília - O Ministério da Economia autorizou a realização de concursos, com a disponibilização de mil vagas, para o cargo de técnico do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), de nível médio e 699 para auditor e analista-tributário para a Receita Federal. A medida foi publicada nesta segunda-feira (13) no Diário Oficial da União (DOU).

O anúncio do novo concurso do INSS acontece semanas após o fim da paralisação de servidores que demandavam, entre outras medidas, a realização de um novo concurso para a categoria. O acordo foi assinado pelo INSS e Ministério do Trabalho e Previdência (MTP). O edital deve ser publicado em até seis meses a partir da divulgação da portaria de ambos os concursos. Já a seleção deve ser aberta até dezembro.

Para o concurso da Receita Federal, o prazo entre a publicação do edital e a realização da primeira prova do concurso é de dois meses, ou seja, os candidatos terão menos tempo para se preparar para a prova objetiva.

O cargo de técnico do seguro social do INSS poderá começar trabalhando na Classe A, de Padrão I, com uma remuneração de R$ 5.447,79, com carga horário de 40 horas semanais, podendo chegar ao longo da carreira, à Classe Especial, Padrão IV, com remuneração de R$ 9.099,25.

Os cargos de auditor-tributário e de analista-tributário na Receita exigem nível superior. São 230 vagas para auditor-tributário e 469 para analista-tributário. A remuneração para auditor é de R$ 21.029,09 já para analisar federal é de R$ 12.142,39.

O INSS havia solicitado ao Ministério da Economia a abertura de 7.575 vagas, sendo 6.004 para técnico do seguro social e 1.571 para analista do seguro social. O último concurso da autarquia foi realizado em 2015 e teve a organização do Cebraspe. Os candidatos foram submetidos a uma prova objetiva, com 120 questões com os assuntos:



Ética no Serviço Público;

Regime Jurídico Único;

Noções de Direito Constitucional;

Noções de Direito Administrativo;

Língua Portuguesa;

Raciocínio Lógico;

Noções de Informática; e

Conhecimentos Específicos.



Já aqueles que concorreram ao cargo de analistas foram submetidos à questões de Constitucional, Direito Administrativo, Legislação Previdenciária, Legislação da Assistência Social, Saúde do Trabalhador e da Pessoa com Deficiência.